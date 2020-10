Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Hemos cumplido el objetivo y hemos consolidado la sensación de equipo"

ALCORCÓN (MADRID), 13 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español sub-21, Luis de la Fuente, se mostró "muy contento" por haber conseguido el billete para el Europeo del próximo año y dijo que han "cumplido el objetivo" y además han "consolidado la sensación de equipo" después de vencer a Kazajistán por 3-0 a falta de dos jornadas para que finalice la fase de clasificación.

"Estamos muy contentos, el objetivo era clasificarnos lo antes posible y tener la posibilidad de nuevo de revalidar el título. Sobre todo estoy satisfecho porque vamos viendo jugadores importantes, jugadores nuevos con mucha participación en el futuro y dando pasos hacia delante. Hemos consolidado esa sensación de equipo que hay que seguir mejorando para tener más garantías de éxito en el futuro", valoró De la Fuente.

"¿Favoritos para la Eurocopa" No, nosotros vamos a intentar estar a la altura de la exigencia que siempre tiene la RFEF, pero no podemos hablar de favoritos porque no sabemos cómo vamos a llegar a esas alturas de la temporada, y el torneo tiene un formato con muchas complicaciones. Lo que está claro es que iremos con toda la ilusión y garantías para llegar al máximo y lo más lejos posible", indicó.

"Me gustaría ver cómo evoluciona todo en los próximos meses para decir si somos favoritos, pero ahora no. Tengo mi idea (respecto al grupo de convocados), pero entended que no lo diga. Lo más importante es tener gente con personalidad, con carácter y sobre ese grupo sobre los que giran el resto en el vestuario", añadió.

Respecto al partido, De la Fuente fue preguntado por el cambio de sistema al descanso y por la temprana sustitución de Riqui Puig. "Los cambios de sistema o de juego muchas veces se producen por los propios jugadores. Hoy queríamos cambiar la dinámica de la primera parte y por eso hicimos esto. En relación a Riqui es un gran futbolista, necesita tiempo y oportunidades para demostrarlo en su club. Pero en el Barça es muy difícil tener esa continuidad para chicos tan jóvenes", dijo.

"Él tiene mucha ambición y personalidad y va a intentarlo. Me parece fantástico porque aplaudo sus condiciones. Le he cambiado en el descanso porque necesitábamos algo diferente, jugar entre líneas y por eso metimos a Pedri y Fran. Queríamos buscar otra alternativas. Simplemente ha sido un cambio táctico", afirmó el técnico de la Sub-21.

Por último, De la Fuente aseguró seguir preocupado por el "gol", sobre todo por la posición de delantero centro. "Hay pocos con esa edad en España que jueguen con continuidad. En relación al grupo que lleve a la Eurocopa tengo mi idea, pero hay que esperar a marzo. Pueden pasar tantas cosas…", finalizó.