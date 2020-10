Gobernador de Querétaro se reúne con presidente de la FAMEX 2021

En seguimiento a la planeación de la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2021, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo un encuentro con el General de Ala P.A. Rodolfo Rodríguez Quezada, presidente de la FAMEX, en donde ambas autoridades acordaron trabajar a favor del país y preservar el bienestar de las y los mexicanos.

En este marco, el mandatario estatal reiteró la voluntad de la actual administración estatal por coadyuvar en la logística y en ofrecer todas las facilidades requeridas para el evento, mismo que representa –dijo- una oportunidad de reactivación económica tanto para Querétaro como para México.

Foto: Cortesía

De igual forma, agradeció al General Rodríguez Quezada la difusión de la entidad en cada uno de sus encuentros con instituciones, empresarios y medios de comunicación, reconociéndolo como un embajador por el estado de Querétaro.

En su momento, el presidente de la FAMEX expresó que a pesar de la contingencia sanitaria por COVID-19 en el mundo, continúan las labores de organización a través del uso de las nuevas tecnologías; asimismo, enfatizó que la entidad queretana genera confianza a inversionistas y participantes nacionales e internacionales de la feria aeroespacial, gracias a las acertadas decisiones tomadas ante la pandemia y la seguridad que prevalece en sus 18 municipios.

“Yo me siento muy orgulloso, y lo digo abiertamente, de que sea la feria aquí en Querétaro, y no me canso de promover a Querétaro, definitivamente, no solo por el sector aeronáutico (…), la seguridad que tiene el estado, porque aprovecho todas las bondades que usted y su administración han dado a la entidad en un manejo de la pandemia excelente y también desde luego en la seguridad que ustedes han puesto aquí en el estado, y todo ello ha funcionado bastante bien para que tenga certidumbre el evento ante los extranjeros”, manifestó.

También mencionó que existe una coordinación muy fluida con la Alianza Centro Bajío Occidente, con la cual se buscará detonar aún más la región y elevar la calidad de vida de sus habitantes.

“Tenemos la gran oportunidad de seguir impulsando esta área tan productiva de México, ustedes producen el 51 por ciento del PIB de todo el país”, afirmó.

Aseguró que la FAMEX 2021 contará con todos los protocolos sanitarios indicados por la Organización Mundial de la Salud y las secretarías de Salud federal y estatal para garantizar la integridad de todos los asistentes.

La FAMEX es una actividad comercial del ámbito aeronáutico civil, militar, de seguridad y defensa, cuyo objeto es reunir a los líderes de estos sectores, con el fin de favorecer el intercambio comercial e impulsar el crecimiento de la industria aeroespacial nacional en la región; para su próxima edición tendrá como sede el Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) y se llevará acabo del 21 al 24 de abril de 2021.

En el encuentro estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero; el secretario de Turismo, Hugo Burgos García; el coordinador general de la Comisión Estatal de Infraestructura, Fernando González Salinas; la titular de Comunicación Social, Mariela Morán Ocampo; así como el Mayor F.A.C.V. Alejandro César Francisco Diz Mendoza; el Capitán Segundo F.A.C.V. D.E.M.A. Abul Sai Cansino Martínez; entre otros.