Gobierno de la CDMX va por revisión de fideicomisos

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que se está haciendo una revisión de los fideicomisos existentes en la Ciudad de México, puesto que hay algunos que ya no tienen fondos y siguen generando gasto público.

Gobernadores de oposición forman bloque para evitar extinción de fideicomisos Mandatarios integrantes de la Alianza Federalista presentarán controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia. Aseguran que el gobierno federal utilizará el dinero de los fideicomisos para las elecciones en 2021.

"Los fondos, los fideicomisos cuando no tienen recursos, de todos modos hay que pagarle al banco su administración, entonces es importante que esos fideicomisos que no se utilizan se extingan porque generan gasto público", dijo en rueda de prensa virtual.

Lo anterior, debido a la iniciativa sobre la desaparición del Fondo de Prevención de Desastres (Fopde), el cual aseguró que existía desde hace mucho tiempo y no tenía recursos, por lo que la Secretaría de Finanzas pidió su extinción.

En tanto, aseguró que el Fopde no tiene que ver con el fondo que utiliza la Ciudad para el tema de desastres, que actualmente se utiliza, en una parte para la reconstrucción y, en otra parte, para las necesidades de salud que fueron surgiendo durante toda la pandemia o asociadas directamente a la pandemia.

De AMLO a la fecha

La mandataria capitalina recordó que cuando el actual presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, se cerraron muchos fideicomisos 'que no tenían utilización adecuada o que servían para tener guardado de dinero'.

"Estamos haciendo una revisión de entonces a la fecha cuántos se crearon para ver si requerimos algo especial en la ciudad pero, digamos, no estamos en el tema en este momento de extinción, más que de aquellos que realmente no se están utilizando y estamos en una revisión", precisó.

Y agregó: "La ciudad no está en la circunstancia en la que estaba el Gobierno Federal, que tenía cientos y cientos de fideicomisos que muchos, pues no eran muy transparentes, sino estamos en otra condición pero es importante hacer la revisión y que, particularmente aquellos que no se usan, no tienen por qué tener un gasto del erario".