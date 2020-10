Paraguay.- Campesinos paraguayos se manifiestan en Asunción para exigir al Gobierno la condonación de sus deudas

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Cientos de campesinos e indígenas se han manifestado este martes en Asunción, la capital de Paraguay, para pedir al Gobierno del presidente, Mario Abdo Benítez, que condone finalmente las deudas contraídas por los labriegos.

Los manifestantes, que tratan de dar visibilidad a las necesidades del campo, han salido desde la Plaza Uruguaya y han bloqueado varias calles a su paso hacia la sede del Congreso paraguayo.

Los campesinos han manifestado que protestarán durante varios días para pedir de nuevo a las autoridades una "deuda cero" dado que no tienen "forma de cumplir sus obligaciones". "Ahora no tenemos nada más porque no salen nuestras producciones, con la sequía perdimos todo", ha lamentado uno de sus líderes, Jorge Galeano.

Así, ha confirmado que la idea es permanecer en Asunción al menos hasta recibir una propuesta concreta por parte del Gobierno para solucionar "todos sus problemas", que han empeorado como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia.

Los labriegos han redactado una larga lista de demandas, entre las que se encuentra el cese de los desalojos, la reforestación de 500.000 hectáreas de bosque y la recuperación de tierras "mal habidas", según informaciones del diario 'ABC Color'.

Además, han solicitado un mayor apoyo para la reactivación productiva de la agricultura familiar, el respecto a las comunidades indígenas y el aumento del 20 por ciento de los presupuestos destinados a educación, sanidad, viviendas y protecciones.

Estas manifestaciones llevan años produciéndose en Paraguay, donde los campesinos exigen al Gobierno que cumpla con el acuerdo sobre deudas y producción, un pacto de cuatro puntos en el que se comprometió a mejorar aspectos como el acceso a la tierra, la refinanciación y reestructuración de los créditos vencidos, la regularización de las deudas y la reactivación económica productiva para la agricultura familiar.