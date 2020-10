En recta final por control de Morena arrecian ataques de perfiles fake y cuentas trolls

Los hashtags #PorfirioSiTocasAUnaNosTocasATodas, #PorfirioConLasMujeresNo y #PorfirioAcosador fueron trending topic en Twitter en las últimas semanas, luego de que Porfirio Muñoz Ledo se destapó como candidato a la dirigencia nacional de Morena.

El caso del aspirante –quien asegura haber ganado la encuesta por la dirigencia– no es ajeno en lo que va de esta administración pues, de acuerdo con mediciones de corporativos de ciberseguridad y organizaciones como LoqueSigue, se ha detectado un ejército de trolls que opera para lanzar una serie de ataques o desactivar alguna protesta.

Lo más destacado:

Desde cuentas recién creadas y hasta de perfiles falsos, se han viralizado diferentes mensajes que son impulsados por granjas de bots, principalmente desde la Ciudad de México, y otras entidades del país.

La herramienta digital Hoaxy detectó que la Red AMLO, y perfiles recién creados en Twitter impulsan este tipo de contenidos que buscan apagar críticas al gobierno federal y señalar situaciones polémicas en contra de los aspirantes.

Las conversaciones se han centrado en presuntas acusaciones en contra del ex presidente de la Cámara de Diputados por acoso laboral.

“¿De verdad quieren a un líder como él? Las mujeres merecemos respeto, no es justo que personas con ‘poder’ estén impunes y anden como si nada”, colgó en sus redes sociales la usuaria @Flor_jimenez1. Cuenta que tiempo después fue desactivada.

Este usuario también arremetió contra el jefe de la bancada de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, a quien acusó de endeudar a la capital mexicana tras su paso como senador de la República.

Las cuentas de Mario Delgado y de Porfirio Muñoz Ledo recibieron por tres semanas consecutivas oleadas de críticas sobre su desempeño como servidores públicos en los últimos años y cuestiones personales.

Sin embargo, el impulso de estos hashtags proviene principalmente de las llamadas granjas de bots, que operan desde la Ciudad de México y que son detonadas por grupos de 10 hasta 50 personas que logran colocar mensajes en esta red social.

“No sabemos quién es más gandalla y más ratero, si Porfirio Muñoz Ledo o Mario Delgado. Ninguno debería estar en esta contienda”, se lee en otro de los comentarios publicados en Twitter, que también fue borrado días después.

El colectivo LoQueSigue ha rastreado –desde la campaña presidencial– a una serie de grupos que impulsan tendencias de apoyo a Andrés Manuel López Obrador en las que también han participado ahora funcionarios en el gobierno.

“Si bien, durante la campaña se podría tratar de apoyos de simpatizantes, ahora estando en el gobierno no se puede diferenciar si se trata de una expresión de apoyo que se ha transformado en ataques directos a los críticos de López Obrador o bien se trata de una coordinación planeada y financiada con recursos públicos”, sostienen.

Tras la última encuesta, en la que hubo un empate técnico entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, se espera que se realice un tercer ejercicio por parte del INE para definir al nuevo líder de Morena.

1,000 mensajes se han llegado a registrar en una hora bajo estos hashtag.

En Twitter:

“Se activan bots y troles para impulsar una campaña contra Muñoz Ledo (@PMunozLedo). Con esas bajezas Morena procesa su contienda interna. En ese partido hay una bola de rufianes y ellos mismos se están destruyendo”

@Arouet_V

“Entro a Twitter y veo el #PorfirioAcosador. Por pura casualidad entre a los perfiles de varios usuarios que reclaman justicia. Y ¿qué creen? Son cuentas creadas recientemente y los únicos tuits son en contra de @PMunozLedoy tuits en apoyo al tal Gibran. ¿Raro no?

@Cmdeleon_

“#PorfirioAcosador… Mario: Qué bajo y ruin eres. Además has fracasado en todo lo que has “hecho”. Nunca has podido ganar una elección, siempre tú por la puerta de atrás o como rémora, tus tácticas favoritas”.

@gabogasca