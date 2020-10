Ciencia.-Las aves comparten comida con sus congéneres menos afortunados

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Las aves también parecen preocuparse por el destino de sus congéneres. Se dan cuenta de la cantidad de comida de otras y luego la comparten con las que no la consiguieron.

"Parecen tener en cuenta la perspectiva del otro en su decisión y, por lo tanto, parecen mostrar simpatía", dijo el biólogo Jorg Massen, de Utrecht, en un experimento con urracas de alas azules. Publicó sus hallazgos junto con colegas de la Universidad de Viena y la Universidad Sueca de Lund en Scientific Reports.

Ayudar a los demás se consideró durante mucho tiempo como un comportamiento humano típico. Pero ha quedado claro que no se limita solo a los humanos. Los primates y algunos otros mamíferos sociales muestran un comportamiento prosocial.

"Mi investigación anterior ha demostrado que las aves a veces también hacen algo por sus semejantes", dice Massen en un comunicado. "La pregunta era, sin embargo, si se trataba de un comportamiento 'instintivo' arraigado, o si este comportamiento es flexible, y si estas aves también podrían tener en cuenta la gran necesidad del otro animal".

Para investigar la prosocialidad en las aves, Massen sometió a urracas de alas azules a un experimento. Le dio a una urraca de alas azules una gran cantidad de gusanos de la harina, un manjar para estas aves, las otras urracas también tuvieron acceso a los gusanos de la harina o no recibieron nada en absoluto. La urraca luego tuvo la oportunidad de compartir la porción de gusanos de la harina con sus congéneres a través de una malla de alambre.

Los investigadores descubrieron que las urracas tienden a compartir la comida con sus compañeras. Sin embargo, diferencian entre si los demás tienen comida o no, y posteriormente atienden esa carencia. "Las hembras compartían principalmente con las demás si no tenían nada. Los machos siempre compartían. Creemos que esto último tiene que ver con 'publicidad': 'Mírame siendo generoso'. Con las hembras, es principalmente para ayudar al otro si no tiene nada ".

Las urracas de alas azules son más propensas a compartir comida como respuesta a la mendicidad, pero resulta que incluso sin mendigar, las urracas comparten comida con sus congéneres que son menos afortunados. Esto muestra que las urracas de alas azules realmente pueden notar la necesidad de los demás, incluso sin un comportamiento de mendicidad. "Parecen incluir la perspectiva del otro en su decisión", dice Massen. "Incluso pueden mostrar lo que llamamos simpatía".

El trabajo de Massen no solo muestra que las urracas de alas azules pueden exhibir un comportamiento prosocial al igual que las personas, sino que también pueden tener la misma motivación que las personas para hacerlo. "Esto podría indicar que pueden ser capaces de empatizar con la situación en la que se encuentran sus compañeros y actuar en consecuencia, quizás con motivaciones comprensivas. Sin embargo, se necesitan más pruebas para investigar verdaderamente si las aves muestran empatía y simpatía".

La investigación también confirma lo que los científicos encontraron anteriormente en otras especies animales: los llamados criadores cooperativos que crían a sus crías juntos tienen una fuerte tendencia a ayudarse entre sí.