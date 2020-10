Ecuador.- El expresidente Correa insiste en su inocencia y dice que "no aceptará ningún indulto" por el 'caso Sobornos'

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El expresidente ecuatoriano Rafael Correa ha insistido este miércoles en su inocencia y ha asegurado que "no aceptará ningún tipo de indulto" por parte del Gobierno en el marco del 'caso Sobornos', por el que ha sido condenado a ocho años de prisión.

Correa, que vive actualmente en Bélgica y ha afirmado que tampoco solicitará perdón alguno, ha hecho hincapié en que probará que durante el juicio en su contra se cometió fraude procesal.

"Yo no aceptaré ni pediré un indulto porque no he hecho nada malo. Les voy a probar que existe fraude procesal y demostraré la verdad. La gente sabe que soy un luchador", ha asegurado a través de su cuenta de Twitter.

Así, ha especificado que "el indulto es algo que se le ofrece a la gente que está presa" y ha manifestado que "solo un ciego del odio podría comprar esas tonterías". "Me acusarían de recibir 6.000 dólares, ¿no es que habíamos robado 70.000 millones? No se han pasado tres años y medio repitiéndolo? ¿Quién puede ocultar 70.000 millones?", ha dicho.

En este sentido, ha admitido haber recibido los 6.000 dólares, pero ha matizado que dicha cuantía la recibió "como préstamo del Fondo de Solidaridad de los funcionarios de la Presidencia", un dinero que habría sido devuelto "hasta el último centavo".

"Todo está probado. Pero dijeron que el fondo no existía y que era coima. Voy a probar que hubo fraude procesal. (…) No es la primera vez que tengo que enfrentarme a estas canalladas y demostraré la verdad", ha afirmado antes de expresar que "los corruptos son ellos".

SOLICITUD A INTERPOL

El juez ecuatoriano Iván León solicitó a principios de octubre a la agencia policial internacional Interpol que "se proceda con la notificación roja" contra los 15 condenados en el denominado 'caso Sobornos', entre los que figura Correa.

La Justicia de Ecuador ratificó a principios de septiembre una sentencia que condena a Correa a ocho años de cárcel por su vinculación con una trama de recepción ilegal de dinero a cambio de la concesión de contratos a empresas, incluida el gigante de la construcción Odebrecht.

Al margen de los efectos procesales, para Correa la condena supuso quedar fuera de la carrera para las elecciones del 7 de febrero de 2021, en las que el exmandatario aspiraba a volver a la primera línea como candidato a la Vicepresidencia.

Correa, por su parte, tildó de "ridícula" la solicitud de la Justicia ecuatoriana y acusó a León de ser un "completo corrupto".

El que fuera su vicepresidente, Jorge Glas, fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho en el 'caso Sobornos'. La Justicia ha iniciado esta misma semana un nuevo juicio en su contra por el 'caso Singue', un entramado sobre malversación de fondos.