Fútbol.- Alex Fernández: "Llevo mucho tiempo esperando jugar contra el Real Madrid y contra mi hermano"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Cádiz Alex Fernández reconoció el "momento especial" que vivirá este sábado cuando visiten al Real Madrid, equipo a cuya cantera perteneció junto a su hermano Nacho, contra el que "lleva mucho tiempo esperando jugar".

"Va a ser un momento especial que no olvidaremos nunca", señaló Alex Fernández este miércoles en rueda de prensa, donde indicó que le resultado "algo muy atípico" enfrentarse a su hermano "en un campo de fútbol" y en algo "tan serio".

El madrileño apuntó que se están produciendo "las llamadas" entre ambos y "los mensajes constantes en los grupos de familia". "Es un momento que vamos a disfrutar muchísimo. Yo llevo mucho tiempo esperando jugar contra el Real Madrid y contra él", admitió.

El centrocampista del conjunto gaditano señaló que están "con confianza" para visitar al equipo madridista, aunque no tendrán esa ilusión añadida de jugar en el Santiago Bernabéu, "uno de los mejores escenarios posibles". "Es una pena no poder hacerlo, pero vamos a un estadio que me trae buenos recuerdos porque jugué muchos partidos allí y es donde prácticamente me he criado. Tenemos que pelear por mantener la categoría para volver el año que viene al Bernabéu", comentó.

"Creo que tenemos muchas posibilidades de sacar algo positivo, pero no vamos a mentirnos, tendremos enfrente al líder y uno de los mejore equipos del mundo, y la verdad es que va a ser complicado. Tenemos esperanzas y confío mucho en lo que hacemos y espero sacarle puntos al Real Madrid", prosiguió el canterano madridista, que advirtió que van a "ganar" a Madrid y que "seguro" que le van a dar "'guerra"" al actual campeón,

Para Alex Fernández será "importante" marcar de cara a arañar algo positivo porque cree que el Real Madrid lo hará. "Tenemos que intentar ponernos por delante para que ellos estén incómodos", remarcó. Además, consideró que uno de los "puntos débiles" de su rival podría ser el éxodo de internacionales por el parón y "el cansancio" que puedan tener, aunque no duda que Zinédine Zidane tiene "una plantilla muy larga y con nivel mundial". "Quizá con los viajes puedan estar más fatigados, pero no creo que a un equipo como el Real Madrid le vaya a pasar factura", puntualizó.

Además, no escondió la mejora defensiva que ha experimentado el Real Madrid. "Tiene jugadores en defensa de los mejores del mundo y quizá tenía que ajustar un par de situaciones. Si están al cien por cien concentrados es difícil meterles mano y luego arriba tienen jugadores determinantes", expresó.

De todos modos, el de Alcalá de Henares ve "al equipo bien y muy mentalizado de lo que es la Primera División". "Sabíamos que debíamos dar un paso adelante en muchos aspectos y los que estamos aquí hemos demostrado que somos capaces de sacar esto adelante aunque no haya venido ningún jugador súper determinante", remarcó.

"Hay que tener confianza en los que somos, creo que nos hemos ganado esa confianza durante estos años y que hubiese dudas no sería justo", subrayó Alex Fernández, que se sigue encontrando "súper importante" en el Cádiz. "Es muy difícil que me saquen de aquí", se sinceró.

Finalmente, y pese a la polémica del derbi ante el Granada y el penalti no señalado, Alex Fernández aseguró que siguen "confiando en el VAR" y "creyendo que todo se hace con responsabilidad y buena fe". "Nos ha venido bien el parón porque había mucho ruido por el posible penalti y hay que olvidarlo ya", zanjó.