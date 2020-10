Fútbol.- Borja Mayoral: "Zidane quería que me quedase, pero pedí salir para tener más oportunidades"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El nuevo jugador de la Roma Borja Mayoral, cedido por el Real Madrid las dos próximas temporadas, dijo este miércoles en su presentación que Zinédine Zidane le pidió que se quedara en el club blanco, pero reconoció sus ganas en busca de "más oportunidades" ante la falta de minutos en la capital de España.

"A principios de verano, en pretemporada, le dije al club que quería irme lo antes posible. Luego hubo una reunión con Zidane en la que dijo que quería retenerme, él quería que me quedase y terminé quedándome más tiempo. Pero seguía queriendo salir porque estaba seguro de que tendría más oportunidades de jugar y desarrollarme en otros lugares", indicó.

"Supongo que el club escuchó la petición de Zidane y trató de retenerme. Quizás sí tenían la intención de dejar salir a Jovic pero al final funcionó mi operación. Hablé con Zidane en su oficina y le expliqué lo importante que era para mí poder aceptar esta oferta, no perder el tren, por así decirlo, porque un club del calibre de la Roma me perseguía. Sentí que era una gran oportunidad para jugar y mejorar mi juego", añadió el delantero parleño.

"Durante el verano, mi agente me dijo que la Roma y muchos otros clubes estaban interesados y yo estaba convencido de jugar aquí. El Real Madrid hubiera preferido que me quedase con ellos, pero me dejaron ir y luego las conversaciones con el técnico de la Roma fueron claves", desveló sobre sus palabras con Paulo Fonseca.

"Sólo llevo aquí 10 días, pero estoy encantado con la elección que hice. Estoy contento con el club y con mis compañeros. Ya me siento como en casa", añadió Mayoral que dijo que "ahora mismo" es "más un jugador de la Roma que un jugador del Real Madrid", dijo Mayoral, que además de dos años de cesión podría quedarse allí definitivamente si los italianos ejercen la opción de compra que disponen.

Además, en otras cuestiones durante su presentación, el ariete madrileño aseguró que puede jugar perfectamente al lado de Edin Dzeko. "¿Por qué no? Sé qué tipo de futbolista es Dzeko y es un jugador diferente a mí. ¿Por qué no deberíamos poder jugar juntos desde el principio? Además, tener dos delanteros con diferentes habilidades puede ser muy útil. Creo que nos complementamos", sentenció.

"No me veo a mí mismo como su suplente o su reserva. Vengo aquí con un deseo increíble de hacerlo bien y ayudar a la Roma a lograr sus objetivos. Obviamente también estoy aquí para aprender de Dzeko porque es un gran jugador con mucha experiencia, pero estoy seguro de que habrá una competencia sana entre nosotros", finalizó Mayoral.