Fútbol.- Ontiveros: "Ganar sería un paso adelante para un equipo que está metido y sabe a lo que juega"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El jugador del Huesca Javier Ontiveros aseguró que ganar este domingo al Real Valladolid (18.30 horas) en la sexta jornada de Liga sería "un paso adelante para un equipo que está metido y sabe a lo que juega" después de no conocer la victoria en su regreso a Primera después de cinco jornadas.

"Es un partido importante porque, aunque estamos haciendo buen juego, nos está faltando un poco para ganar. Por eso intentaremos sacar los tres puntos. Sería un paso adelante para un equipo que ya está metido y sabe a lo que juega", dijo Ontiveros después de que el Huesca haya empatado cuatro encuentros de los cinco disputados hasta la fecha.

"Hay muchas ganas de volver a El Alcoraz e intentar sacar los tres puntos", aseguró Ontiveros, que se enfrentará a uno de sus exequipos. "Es un rival muy trabajado. Su entrenador lleva varios años, y eso se nota. Esperamos que nos pongan las cosas difíciles, pero estar al máximo nivel para contrarrestarlo", añadió.

A nivel personal, Ontiveros dijo que cada vez está mejor. "Cada vez me veo mejor, tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero intentaremos dar ese pequeño plus que falta para poder estar cuanto antes. Me falta muy poco para estar a mi mejor nivel", explicó el malagueño. "El parón me ha venido espectacular para coger todavía más ritmo y sensaciones, y estoy convencido de que daré un buen nivel", sentenció.