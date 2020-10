Niega Barbosa que haya patrullas paradas en el C5

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta descartó que 200 patrullas estén estacionadas en el patio del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) y aseguró que solo hay 15 para sustituir a las unidades que se descompongan.

En conferencia de prensa, el mandatario señaló que son falsas las imágenes filtradas por una televisora para acusar que existen patrullas paradas, pues corresponden al año pasado, cuando la empresa que ganó la licitación comenzó a entregar las unidades al gobierno.

Aseguró que todas las patrullas están circulando por el estado para el combate a la delincuencia y a instruido a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que certifique ante un notario que el reportaje es falso y que no existen unidades sin funcionar.

“Le he dado instrucción al secretario de seguridad pública para que con notario público certifique que no existen esas patrullas, no voy aceptar que digan cosas que no son ciertas”, dijo.