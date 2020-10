Semáforo amarillo impuesto en Quintana Roo relajó medidas contra el Covid-19

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aceptó que el semáforo amarillo que decretó hace algunas semanas en la entidad relajó las medidas contra el Covid-19.

Y es que, cabe recordar que el gobierno federal colocaba en semáforo naranja al estado, pero Carlos Joaquín decidió colocarlo en semáforo amarillo, lo que generó que el uso de cubrebocas y la sana distancia dejará de respetarse.

“Todavía estamos en etapa de contagios de Covid, el coronavirus está ahí entre nosotros. A través de las visitas que he hecho en los distintos municipios (por el huracán Delta) me he dado cuenta de un relajamiento en las medidas de prevención que debemos tener con el Covid: el uso adecuado del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la distancia entre personas y el evitar aglomeraciones”, aceptó el gobernador.

Para tratar de revertir esta situación, Carlos Joaquín anunció el relanzamiento de sus programas de prevención del Covid-19 como son el “Médico en tu casa” y el “Médico en tu chamba”.

“Incluye la participación de todos nuestros jóvenes voluntarios de gorras y chalecos amarillos, de los filtros que debemos de poner en las distintas ciudades, el señalamiento de cuáles son los sitios de mayor contagio, seguiremos con el geolocalizador de casos positivos activos y estaremos implementando con mayor fortaleza el Médico en tu Chamba y el Médico en tu Casa”, abundó.

De acuerdo a la Secretaría de Salud a nivel federal, con un corte al 13 de octubre, en Quintana Roo hay 12 mil 780 casos acumulados de Covid-19, además de 331 casos activos y mil 743 decesos.

Se recomienda a la población conservar una sana distancia en caso de tener contacto con personas fuera de la familia nuclear, estar cuando menos a 1.5 metros de distancia el uno del otro. También se pide protección y cuidado de las personas adultas mayores, uso de cubrebocas, lavado frecuente de manos y saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o abrazo.

