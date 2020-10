Acusan al alcalde de Miguel Hidalgo de frenar programa de desarrollo urbano

Vecinos de Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo, reclamaron al alcalde Víctor Hugo Romo por el rezago en el proceso de aprobación del nuevo Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU).

Precisaron que las autoridades de la demarcación están deteniendo de manera deliberadamente este proceso y dan diversas razones a los vecinos.

Este PPDU, de acuerdo con Reforma, buscaría conservar la vocación habitacional de la colonia, así como las zonas de barrancas.

Sin embargo, el documento aún no recibe el consenso de los vecinos y algunos sospechan que la alcaldía está retrasando el envío de éste para evitar posicionarse al respecto.

“Víctor (Romo) le ha dado largas, tiene completamente secuestrado el Plan Parcial. Él tendría que dar su visto bueno, o su visto negativo, pero siempre nos dio largas y en una de tantas reuniones dijo que quiere dejar un documento bien escrito porque la Secretaria Ileana (Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) ‘no tiene ni idea”, relató a Reforma Verónica Belaunzarán.

Agregó que hay tres grupos vecinales que han promovido la iniciativa, entre los cuales figuran defensoras de las barrancas de la colonia como Marcela Álvarez, quien aseguró recibir del propio alcalde la justificación de que el PPDU de las Lomas debería ser elaborado una vez que exista el Instituto de Planeación.

“Logramos que no hubiese redensificación ni construcción al borde de barrancas, que se respetara el hecho que son áreas verdes y de valor ambiental, (pero) el ejercicio está parado. El ejercicio está parado porque básicamente el alcalde no va a querer definir en pro o en contra. A mí Víctor (Romo) claramente me lo dijo ‘no voy a sancionar eso’”, señaló Álvarez.

