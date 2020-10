Se duplican los asaltos al transporte público en Puebla

En un mes, los asaltos en el transporte público colectivo en Puebla aumentaron 110 %, al pasar de 10 a 21 denuncias; el 76% de los hurtos fue con violencia, esto de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE); mejoramiento de rutas: “un fracaso”.

De acuerdo con las denuncias presentadas en dicha instancia, de los 21 casos registrados en septiembre, en 16 de estos se recurrió a la violencia. El mes previo hubo 10 casos.

En lo que va del año suman 143 carpetas de investigación abiertas por dicho delito, además de 61 cometidos contra el transporte público individual, que corresponde a los taxis del servicio mercantil y del transporte ejecutivo.

Asaltos a la orden del día

Cabe mencionar que en la semana del 21 al 24 de septiembre se registraron seis asaltos al transporte colectivo en la zona metropolitana de Puebla, cuatro de ellos en un solo día:

Cuatro sujetos asaltan a pasajeros de la Ruta 44 en zona de Finanzas; otros más la ruta 65 unidad 47, a la altura de Misiones de San Francisco; tres sujetos armados atracaron a pasajeros de ruta 28 unidad 13 en la colonia Maravillas y por último, el mismo 24 de septiembre, un hombre armado asaltó a usuarios de la línea “Amarillos” unidad 24, en Xoxtla.

El pasado 12 de octubre se cumplió un año de hacerse efectivo el incremento a la tarifa del transporte público en el estado, tras ocho años de no modificarse.

Sin embargo, el anuncio no fue bien recibido por los poblanos, quienes han reclamado unidades dignas y un mejor servicio para avalar dicho aumento.

Mejoramiento del transporte: "un fracaso"

Incluso, esa fue la condición de la Secretaría de Movilidad y Transportes que puso a los transportistas quienes estarían obligados a mejorar sus rutas y garantizar seguridad a sus usuarios, mismos que antes de la pandemia advirtieron que no existían las “condiciones suficientes” para lograr el pacto.

En agosto de este año, el gobernador Miguel Barbosa Huerta calificó como un “fracaso” el proyecto de conectividad de las cámaras del transporte público al Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), pues aseguró que muchas no se conectaban ahí sino a una plataforma privada, pero prometió que se iba a corregir.

A un año del aumento al pasaje, nuevamente aceptó que las acciones para el mejoramiento del sistema de transporte en la entidad fracasaron.

“Faltan cosas, pero no solamente es la tecnología, quedamos en que íbamos a revisar las rutas, porque hay rutas encimadas, quedamos que íbamos a limpiar de piratas y no se ha hecho”, dijo.

Van contra funcionarios morenovallistas

En ese sentido, el mandatario poblano adelantó que su administración ya prepara denuncias en contra de los gobiernos de Guillermo Pacheco Pulido, Antonio Gali Fayad y Rafael Moreno Valle por la entrega de “miles de concesiones” de transporte público de manera irregular o al margen de la Ley.

Indicó que su gobierno no será uno más de los que provocaron que el transporte se convirtiera en una cadena de negocios corruptos.

“Mi gobierno no va a ser ese, el que permita piratas, rutas encimadas, rutas no autorizadas, con policías que extorsiones, mi gobierno no va a ser así”, recalcó.