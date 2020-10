Cultura.- Post Malone arrasa en los Billboard Music Awards que también premian a Billie Eilish y Bad Bunny

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Post Malone, que se llevó nueve premios a casa, fue el gran triunfador en la última edición de los Billboard Music Awards. Unos galardones que también reconocieron a artistas como Bad Bunny, Billie Eilish o la banda coreana BTS y que se entregaron en una gala celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La sede habitual de los Oscar de Hollywood acogió la primera gran ceremonia de premios que no tiene lugar de manera virtual desde que arrancó la pandemia de coronavirus.

Tras la decepción en los Grammy, Post Malone con su disco 'Hollywood's Bleeding' fue el triunfador indiscutible de la noche al hacerse con los premios de mejor artista del año, mejor artista masculino, mejor artista de rap, mejor arstista de rap masculino, mejor gira de rap, mejor álbum de rap, artista Billboard 200, artista Hot 100 y mejor artista de streaming.

"Varloro todo esto mucho más de lo que puedo expresar. Es muy fuerte para mí, porque trabajamos duro para sacar cada día lo mejor y poder llegar a toda esa gente que no tiene a nadie a quién recurrir para demostrarles a través de la música que no están solos", afirmó Malone al recoger el premio al mejor artista del año.

Tras imponerse en las cuatro categorías principales de los Grammy, Billie Eilish también se llevó tres de los premios más importantes a casa en una gala que, por tercer año consecutivo, estuvo conducida por Kelly Clarkson y que contó con actuaciones de primer nivel como Alicia Keys, BTS, Sia, Demi Lovato, Doja Cat, Garth Brooks, Bad Bunny o John Legend,

"Por favor, votad. Por favor, poneros la mascarilla. Por favor, lavaros las manos. Cuidaros", dijo Eilish al recoger uno de sus premios. La joven de 18 años se alzó con los galardones a la mejor artista femenina, al mejor artista revelación y al mejor disco por 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Los seguidores eligieron a los surcoreanos BTS, uno de los puntales del fenómeno masivo de k-pop, como mejores artistas sociales, Lizzo se llevó el premio a la artista más vendedora, Lil Nas X y Billy Ray Cyrus el galardón a la canción más escuchada y Bad Bunny fue premiado como mejor artista latino por delante de Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos.

El músico de country Garth Brooks recibió un premio en reconocimiento a toda su carrera, Lauren Daigle fue galardonada como mejor artista cristiana, Luke Combs como mejor artista de country y Khalid como mejor artista R&B.