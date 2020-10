España.- Illa acusa al PP de estar en el bloque de los negacionistas del virus con Vox y ser "teloneros" de su moción

Pide prudencia con los datos en Madrid por "retrasos" en notificaciones e insiste: el objetivo no es bajar de 500 sino doblar la curva

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha cargado este jueves duramente contra el PP y ha acusado al partido de Pablo Casado de situarse con Vox en la "foto de Colón antisanitaria" y en el "bloque de los negacionistas" por su postura en esta segunda ola de la pandemia del coronavirus, sus "provocaciones" y sus "ditirambos imaginarios".

"No son más que los teloneros de la moción de censura de Vox", ha denunciado Illa en respuesta a las críticas de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, durante el debate en el Congreso del decreto del estado de alarma que aprobó el Gobierno el pasado viernes para limitar la movilidad en la Comunidad Madrid.

En este sentido, ha avisado al PP de que "si hablan con Vox, piensan como Vox, se explican como Vox, y tienen su mismo estilo", no se pueden "extrañar" si todos los españoles piensan que "el PP que es como Vox".

Asimismo, ha avisado de que, aunque intenten "confundir a los españoles, no lo lograrán". "No convencerán y no ganarán. Esta vez, no", ha sentenciado Illa, dirigiéndose directamente a Casado, tras señalar en varias ocasiones que entendía que era el líder de los 'populares' el que hablaba por Gamarra.

En todo caso, el ministro ha asegurado que el Gobierno no va a entrar en esas "provocaciones" porque está centrado en luchar contra el virus, y ha instado al PP a hacer lo mismo y a poner el "máximo empeño, no en derribar al Gobierno, si no al virus".

"BATALLA CONTRA EL VIRUS, NO CONTRA EL COMUNISMO"

En este sentido, Illa ha avisado al diputado de Vox, Juan Luis Steegmann –médico de profesión–, de que no están "en una batalla contra el comunismo sino contra el virus". "Usted es médico, no confunda sobre los problemas reales de este virus", ha reprochado.

"Haríamos todos bien en no politizar esto y en ir todos juntos", ha reclamado el ministros, antes de exigir al diputado de Vox "un respeto" para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y su equipo, "que llevan trabajando horas, horas y horas desde el mes de enero" para luchar contra al COVID-19, "con criterios de independencia, profesionalidad" y tomando decisiones "muy difíciles"

Y ante las reiteradas peticiones de ambos portavoces de levantar el estado de alarma en Madrid, Illa ha defendido que las medidas que se aplicaron con el decreto "no tienen nada de arbitrarias", porque son las mismas para toda España, ni tampoco nada de "autoritario", porque se pactaron en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

A este respecto, ha criticado que las mismas medidas que el Gobierno de Madrid de Isabel Díaz Ayuso tacha de "dictatoriales", se entiendan y apliquen en otras Comunidades y otros países como actualices "sabias y correctas". "Intentemos no caer en estas contracciones que solo confunden a la ciudadanía", ha reclamado una ve más.

Illa también ha reafirmado después que "en Madrid el objetivo no es bajar de 500 casos por 100.000 habitantes sino doblar la curva y mantenerla baja, en parámetros homologables a Europa". "Esto va a requerir esfuerzo, lealtad institucional", ha remarcado.

Y en su última intervención en el debate, el ministro ha insistido en que la fórmula para luchar contra el virus es "una detección precoz", "muchas PCR", y actuar "rápido, sin demora, y con contundencia proporcional a la realidad de cada territorio".

Tras defender la aplicación del estado de alarma en Madrid, como un instrumento jurídico para mantener las restricciones de movilidad, porque la situación es muy "preocupante", ha insistido en que dado que "hay retrasos en las notificaciones", hay que valorar los datos de evolución de la pandemia "con prudencia".

Previamente, ante la advertencia del portavoz de Más Páis, Íñigo Errejón, sobre la necesidad de adoptar más medidas en la Comunidad por la alta incidencia el virus, Illa ha reconocido que efectivamente "hay que tomar más medidas", como las que ya se prevén en el plan de respuesta temprabna que aprobó en verano el CISNS. Además, ha señalado que este documento se sigue actualizando.

EL ESTADO DE ALARMA, "ULTIMÍSIMO RECURSO"

Eso sí, Illa ha señalado posteriormente, en su respuesta al portavoz del PNV, Aitor Esteban, Illa que efectivamente la legislación sanitaria es suficiente para tomar las medidas necesarias para frenar la expansión del virus, tal y como se demostrado, a su juicio, en varias Comunidades, y que el estado de alarma es el "ultimísimo recurso". "Ahora bien, si hay que ejercerlo, hay que ejercerlo", ha defendido.

Asimismo, ha coincidido con el portavoz de Ciudadanos, Edumundo Bal –a quien ha agradecido el apoyo de su grupo a las medidas del Gobierno en estos meses–, en la necesidad de "ir todos juntos", como "primer elemento clave" en la lucha contra el virus.

Además, ha defendido que el Gobierno ha reconocido errores porque "todo el mundo ha cometido errores en el combate", y pero ha avisado de que si hay uno que no van a cometer es "el de no actuar" y no asumir su responsabilidad.

"El Gobierno de España está en un pulso contra le virus, contra nadie más. Y en eso estamos y seguiremos estando, con criterios de coordinación, cooperación y lealtad institucional", ha afirmado.

ALABA LA GESTIÓN DE NAVARRA, A LA CABEZA DE TEST EN EUROPA

Ante las quejas del diputado de Navarra Suma, Sergio Sayas, a la gestión que está haciendo el Gobierno navarro liderado por la socialista María Chivite, Illa ha defendido que en esta Comunidad se están "tomando medidas acertadas", aunque no ha descartado que tengan que endurecerse.

Asimismo, ha alabado que "es la Comunidad que más tets hace y que está a la cabeza de Europa, no solo de España. "Ha hecho un trabajo muy bueno en ese sentido, hace más del doble que la media nacional", ha destacado.

Illa ha cerrado su primer turno de respuesta a los portavoces agradeciendo a la socialista Adriana Lastra que haya reivindicado el papel de los miles de concejales que luchan contra le virus y alertando de que la antipolítica "es el peor servicio que nos podemos hacer".

"El pulso que tiene el Gobierno no es con nadie, con ninguna administración, alcalde, ciudad o territorio. Es un pulso contra el virus, sin dejar a nadie atrás. Todos juntos por favor venzamos este virus", ha zanjado después, en su último turno de palabra.