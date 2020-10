Guinea.-Cientos de personas huyen de una localidad en el este de Guinea tras los incidentes previos a las presidenciales

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Cientos de residentes de la ciudad guineana de Kankan, en el este del país, han empezado a abandonar la localidad a causa del repunte de las tensiones y los recientes enfrentamientos de cara a las elecciones presidenciales del domingo, en las que el actual mandatario, Alpha Condé, espera lograr la reelección.

Kankan fue escenario el lunes de enfrentamientos entre seguidores de la Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel), el partido de Condé, y del Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), durante los cuales se registraron ataques contra edificios públicos y privados, algunos de los cuales fueron incendiados.

Los incidentes, que estallaron después de que se prohibiera la entrada a la ciudad al principal candidato opositor, Cellou Dalein Diallo, se saldaron con 34 heridos. Kankan es un bastión del partido gubernamental, si bien se encuentra en una zona de mayoría fulani, comunidad a la que pertenece Diallo.

Numerosos seguidores del FNDC han empezado a abandonar la ciudad durante la jornada a bordo de autobuses debido a que, según dicen, no se sienten seguros. "No merece la pena permanecer en Kankan. Lo he perdido todo y mi vida está en peligro, recibo cada día amenazas de militantes del RPG", ha dicho uno de ellos.

Un segundo hombre ha relatado en declaraciones al portal de noticias Mosaique Guinée que "ha perdido todo, propiedades y tienda". "Lo han incendiado todo, he sido agredido, vejado ante mis hijos y mis mujeres", ha lamentado.

Sin embargo, el gobernador de Kankan, Sadou Keita, ha negado que haya "una salida masiva de miembros de la comunidad fulani –también conocidos como peul– en dirección a Fouta". "No he sido informado ni ha sido verificado sobre el terreno", ha señalado en un comunicado publicado por su oficina.

"Lamento profundamente los incidentes", ha manifestado, al tiempo que ha recalcado que "no hay una persecución de una etnia contra otra". "Hubo gamberros que aprovecharon la circunstancia para cometer actos vandálicos de los que han sido víctimas los fulani y malinke", ha argüido.

Por ello, ha dado garantías a la población de que se adoptarán medidas para garantizar la seguridad y que "nunca se repitan estos actos en Kankan", antes de anunciar la puesta en marcha de "patrullas mixtas" organizadas por las fuerzas de seguridad, tal y como ha recogido el portal Guinée News.

El presidente guineano condenó los incidentes en Kankan y acusó a la oposición de los actos de violencia. "Ellos lanzan piedras, queman casas y envían a jóvenes a la muerte. Nosotros no lanzamos piedras, queremos que los jóvenes vivan", manifestó.

DIALLO SE DA UN BAÑO DE MASAS EN CONAKRY

Por su parte, Diallo, quien durante la jornada se ha dado un baño de masas durante un acto de campaña en la capital, Conakry, hizo un llamamiento a la calma. "Nada de medidas en represalia. No podemos caer en la lógica de Alpha Condé, que es la de la violencia. Es necesario que la gente se calme y haga muestra de contención y responsabilidad", dijo.

El líder opositor ha agradecido a sus seguidores la "acogida grandiosa" que ha tenido a su llegada a la capital. "No puedo sino seguir luchando por Guinea con toda la fuerza que me dais. El 18 de octubre salvaremos juntos nuestro país", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Tened la seguridad de que estamos más que nunca en el camino hacia la victoria. Nada ni nadie puede afectar nuestra determinación. La victoria será nuestra y esta vez sabremos mantenerla", ha recalcado Diallo.

El presidente guineano, de 82 años, aceptó el 31 de agosto su designación como candidato de la RPG-Arc en ciel a los comicios, semanas después de "tomar nota" de la nominación de su formación y ante las denuncias de la oposición.

Condé llegó al poder en las elecciones de 2010, tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté, y reeditó mandato en 2015. Para poder optar a un tercer mandato, se ha procedido a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.