Morena confió en perfiles de otros partidos y traicionaron: Claudia Rivera

Morena le abrió la puerta a perfiles panistas, priístas, que estaban acostumbrados a privilegios y viejas prácticas que con la 4T se acabaron, por eso empezaron las resistencias y a traicionar, señala la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

La alcaldesa platicó con Publimetro en el marco de su Segundo Informe de Gobierno y destacó, entre otras cosas, que pese a que el partido le apostó a la confianza a dichos actores políticos con diversas posiciones “hicieron lo mismo y terminaron traicionando”.

Por ello, recalcó que el combate a la corrupción, la construcción de la paz en tema de seguridad y recuperación del tejido social serán los ejes para consolidar lo que resta de su gobierno.

El Congreso le pide cuentas, regidores no están de acuerdo con donar sus compensaciones, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta intenta quitarle el control de la seguridad ¿A qué atribuye estas posturas antagónicas a su gobierno?

— Al eliminar los privilegios del pasado siempre se generan resistencias, de muchas personas, de muchos sectores, compañeros y compañeras que se acostumbraron a una política tradicional. Le apostamos a un cambio que permitiera cortar de raíz estas prácticas que privilegiaban a unos cuantos, que daban compensaciones, daban remuneraciones extraordinarias a cambio de tal acción o decisión, esas prebendas se tenían que acabar.

Como autoridad electa me corresponde decir cuando observe algún riesgo, porque no considero que sea la estrategia adecuada y proponer como podemos fortalecer algunas acciones o decisiones como en el caso de la seguridad.

¿En qué momento la relación con los regidores del mismo partido se rompió y se sintió traicionada?

— El proyecto de Morena le abrió la puerta a muchos perfiles, en el caso de los regidores que hoy manifiestan opiniones de manera contraria a la cuarta transformación, ajena a los principios, es evidente (su actuar) porque vienen de otras corrientes políticas, el grueso venía del PAN, algunas compañeras del PRI, entonces esa dinámica y esa apertura que se dio apostándole a la confianza, al compromiso con una agenda de un proyecto de nación, hicieron lo mismo, terminaron traicionando, creyeron que podían continuar con ciertos privilegios que tenían en el pasado. Digo lo entiendo porque se acostumbraron así, cuando se dan cuenta que la transformación va en serio, que eso se acabó, se generan resistencias. Cuando una persona traiciona, lo pierde todo.

¿De cara a una reelección, cuál sería la estrategia para recuperar los votos de quienes se han sentido defraudados por los gobiernos de Morena?

— Como lo ha dicho el presidente (Andrés Manuel López Obrador), había tres acciones que son fundamentales: la construcción de la paz; combate a la corrupción; y recuperación del tejido social. Oportunidades que nos permitan cerrarle la puerta a la delincuencia y otras prácticas, me parece que se han cumplido y se han honrado, no está terminada la tarea porque estamos hablando de un cambio de régimen, de fondo, nos va a corresponder a las administraciones presentes hacer los cimientos, poco se ven, pero tienen que quedar sólidos para que sostengan toda esta transformación que se va a llevar su tiempo.

Todos asumimos que iba a ser un cambio con complejidades y resistencias, y le entramos ahí. Se generan resistencias, golpeteo político, la denostación, pero no hay que perder el rumbo.

También mejorar y fortalecer las instituciones en materia de seguridad, dignificar a las Policías, capacitarlos, equiparlos, combatir malas prácticas que se venían arrastrando del pasado, pero también construir con los vecinos los comités de la paz.

¿Falta limpiar al Ayuntamiento de corrupción?

— Las acciones que hemos tomado, que han sido contundentes, sí hace que se la piensen quienes quieran verse tentados a una práctica, para la corrupción se requiere de dos, de alguien que pidió y de alguien que dio, es un ciudadano, a veces en el servicio público, en la iniciativa privada, en el sector social. Para acabar con eso también se necesita de alguien que denuncie y alguien que sancione y me parece que eso lo estamos fortaleciendo y está quedando como ejemplo para otras administraciones y órdenes de gobierno. Falta terminar la tarea.

“Cuando la gente ya no confía en su autoridad, cuando ya no cree que están cambiando las cosas, no se suman, sienten que es más de lo mismo, pero hoy tenemos evidencia de que la gente sigue confiando”