Pleitos por la dirigencia de Morena afectarían candidatura en NL

Los pleitos internos de Morena para elegir al presidente del partido podrían afectar la definición de las candidaturas para las elecciones de 2021, coincidieron especialistas.

Conoce uno de los métodos más sanos e innovadores para congelar alimentos Individual Quick Freezing, es una de las mejores técnicas de congelación de alimentos, implementado por meatme®-2

Consejos para comprar un colchón ¡No pongas en juego tu descanso! Sigue estas recomendaciones y compra el colchón que se ajuste a tus necesidades

Lo anterior porque el partido podría dividirse y se daría un escenario en donde las candidaturas se repartan por tribus y no por perfiles, tal y como ocurría en el PRD, partido de donde salieron muchos de los fundadores de Morena.

“Muchas tribus, de manera casi completa, migraron a Morena. Como antes el presidente se mostró en contra de las tribus, éstas mantuvieron cierta discreción en su actuar, pero ahora que el presidente ya está en otras tareas y que el partido ya se mueve por su propia dinámica, ya se quitaron la capucha y se están peleando… y sí, es muy probable que en la repartición de candidaturas influyan las tribus más fuertes”, expuso Luis Sánchez Gudiño, académico de la UNAM a este medio.

la diputada federal afirmó que buscará la candidatura a la gubernatura. / Cortesía.

Por ejemplo, este escenario podría darse en Nuevo León, en donde los perfiles más fuertes hasta ahora para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura son Tatiana Clouthier y la ex priista Clara Luz Flores, quien es bien vista por algunos sectores de Morena, aunque ella hasta ahora no define si se integrará al partido del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tatiana Clouthier ha criticado el actuar de Porfirio Muñoz Ledo de querer aferrarse a la presidencia del partido, e incluso lo comparó con Felipe Calderón y los integrantes de FRENA, por lo que si Muñoz Ledo llega a dirigir Morena, es muy probable que la diputada federal no sea candidata a la gubernatura de Nuevo León y que este lugar sea ocupado por la actual presidenta municipal de Escobedo, quien no es mal vista por el equipo político de Porfirio Muñoz Ledo.

Roberto Benavides, representante de Morena en Nuevo León, señaló que aunque hay mecanismos como las asambleas y las encuestas, los presidentes nacionales del partido “tienen mano” para imponer candidatos.

Esto porque quien nombra a los candidatos es la Comisión Nacional de Elecciones, que es armada por el mismo líder nacional y quien tiene una posición en ella.

Clara Luz Flores, presidenta municipal de Escobedo, NL. / Cortesía.

A su vez, Maribel Flores, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey, indicó que la posible ruptura de Morena por la dirigencia del partido sí repercutiría de manera negativa en los estados.

“A nivel federal el partido no sufre una reprobación por parte del ciudadano, pero a diferencia estatal puede cambiar la lógica, en qué sentido, en que los grupo choquen, de que no se entiendan, de que no respeten de manera disciplinada y bajo un principio de unidad las candidaturas locales… qué pasa cuando todavía no hay candidaturas definidas, unificadas, cohesionadas, dialogadas y consensuadas en los estados: va a generarse una ruptura, va a generar una separación entre los miembros de partido y esto podría puede generar una repercusión negativa en el ambiente electoral en los estados”, contó a Publimetro.

Lo más leído:

Critican al gobernador de Sinaloa por apertura de estadios El estado regresó del semáforo amarillo al naranja y su índice de mortalidad por Covid-19 es de 17%, una de las más altas del país

Semáforo amarillo impuesto en Quintana Roo relajó medidas contra el Covid-19 El gobernador Carlos Joaquín adelantó el semáforo amarillo, lo que provocó un relajamiento en las medidas sanitarias en la entidad