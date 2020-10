Cultura.- Morena Baccarin y Billy Porter se adentran en la dimensión desconocida de The Twilight Zone

LOS ANGELES, 16 (EUROPA PRESS)

El reboot de The Twilight Zone regresa con su segunda temporada. La serie de televisión cuenta en esta ocasión con un reparto plagado de rostros conocidos como Morena Baccarin y Billy Porter, a los que CulturaOcio.com tuvo oportunidad de entrevistar para repasar algunas de las claves de la nueva temporada del resucitado clásico.

La serie original The Twilight Zone se estrenó el 2 de octubre de 1959 en CBS. La ficción llevó a los espectadores a otra dimensión, una dimensión no solo de la vista y el sonido, sino también de la mente. The Twilight Zone se convirtió en un fenómeno mundial, ya que utilizó la narración socialmente consciente para explorar la condición humana y la cultura de la época.

Fue un viaje a una tierra maravillosa de la imaginación durante cinco años en CBS, de 1959 a 1964. La serie apadrinó a las series de ciencia ficción, explorando las desesperaciones, el orgullo y los prejuicios de la humanidad de una manera metafórica que los dramas convencionales no podían hacer.

La recreación moderna de Jordan Peele y Simon Kinberg del clásico lleva el legado de la narración socialmente consciente de la serie original a nuevas audiencias, explorando la condición humana y apuntando a la cultura de nuestro tiempo. La segunda temporada de la serie utilizará la introspección y la exploración de uno mismo para llevar a los espectadores a una dimensión familiar.

CulturaOcio.com entrevistó a los actores Morena Baccarin y Billy Porter. Los intérpretes nos hablan de sus personajes, de lo especial que ha sido para ellos trabajar en The Twilight Zone y de su relación personal con la versión original de esta serie de culto.

¿Qué les atrajo de The Twilight Zone para decidirse a interpretar los personajes de Michelle y Keith en la serie?

Morena Baccarin: Realmente me fascinó la idea de que una persona, al principio, se viera tan entera y emocionalmente feliz, con éxito en la vida, etc… y después ve cómo ese mundo se desmorona lentamente para revelar su realidad. Michelle no es real, no existe. Me parece realmente fascinante que a menudo relacionemos nuestro sentido del éxito y la felicidad con la noción que tenemos d del mundo exterior.

Fue una manera realmente interesante de desarrollar ese concepto. A la hora de preparar mi personaje, me pareció importante tratar de rastrear la parte emocional interna de Michelle, quién cree que es. Y luego, ¿hay en ella algo de la persona que la está interpretando en esta nueva dimensión? También su conexión con esa realidad, con el hombre real que es ella, y luego con su mujer. Así que para mí se trataba simplemente de planificar y rastrear qué más podría ocurrir para que Michelle se sorprendiera. Michelle es una mujer muy ambiciosa que quiere triunfar, sentirse bien con su carrera profesional y quiere hacer un buen trabajo, así que me identifico con ella en ese aspecto.

Billy Porter: Yo interpreto a un estafador. Pienso que mi personaje se da cuenta, a través del comportamiento de otros estafadores, de que se pasa de la raya. En cuanto a la historia de fondo de mi personaje, creo que solo es un animalillo tratando de sobrevivir en un mundo brutal, despectivo e injusto.

¿Han visto la serie original? ¿Qué significa este show para ustedes?

Morena: Sí, yo he visto The Twilight Zone alguna vez, cuando era más joven. Me acuerdo perfectamente y recuerdo la sensación de pensar que era una serie muy espeluznante, pero no podía dejar de verla. Por eso es muy emocionante formar parte de esta nueva versión.

Billy: Mi relación con The Twilight Zone se remonta a mi infancia. Cuando era pequeño, solo existían tres canales de televisión y todos dejaban de emitir alrededor de la una o las dos de la madrugada. Uno de los canales empezaba a emitir The Twilight Zone cuando todavía estaba despierto. A veces, cuando no podía dormir, veía la serie. Siempre me encantó.

¿Qué es lo que diferencia a esta versión de la original?

Morena: Bueno, ahora tenemos mucho más acceso a la tecnología y la forma en que filmamos hoy en día hace posible que la serie sea más espeluznante. Disfruté mucho la versión original, viendo esos escenarios del fin del mundo. Eso fue bastante difícil de filmar en ese momento.

¿Por qué creen que The Twilight Zone es una serie de culto y tan exitosa?

Morena: La serie es única porque es un poco como pequeñas mini películas o pequeñas antologías sobre la vida y la realidad, y álter egos y universos alternativos. Creo que hay diferentes maneras de intentar averiguar quiénes somos, qué somos, qué hay ahí fuera o qué versiones de nuestra realidad existen. Y pienso que es una forma divertida de jugar con todo esto.

Billy: Lo que realmente me encanta de la serie es que las historias se cuentan desde una perspectiva, se cuentan en metáfora, se cuentan en parábola. Es un espejo de la sociedad. Nos muestra un espejo y nos hace reflexionar y vernos a nosotros mismos, y ver los diferentes tipos de opciones que tenemos para poder ser buenos o no tan buenos en la vida. Refleja quiénes elegimos ser y cómo podemos tomar decisiones a medida que avanzamos en la vida. Por eso tiene tanto éxito entre los espectadores.

Junto a Baccarin y Porter, completan el reparto de la segunda temporada de The Twilight Zone nombres como Colman Domingo, Ethan Embry, Jenna Elfman, Tavi Gevinson, Tony Hale, Abbie Hern, Gillian Jacobs, Sophia Macy, Joel McHale, Chris Meloni, Jimmi Simpson y Daniel Sunjata.