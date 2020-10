Fútbol.- Álvaro Cervera: "No sé qué tipo de motivación necesita el Real Madrid para medirse al Cádiz"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, afirmó que desconoce "qué nivel de motivación" puede necesitar el Real Madrid en el duelo que medirá a ambos este sábado en el Alfredo Di Stéfano, aunque reconoció que el parón y los próximos partidos de su rival, entre ellos el Clásico, les puede "beneficiar" y el no jugar en el Santiago Bernabéu "alguna 'chance' más" les da de cara a puntuar en un partido para el que no les valdrá sólo que los de Zinédine Zidane se sientan "incómodos".

"Lo del tema de la motivación no manejo la suya, no sé qué nivel de motivación necesitan para jugar contra el Cádiz", indicó Cervera este viernes en rueda de prensa. "No sé en qué momento (de juego) está ahora, pero vienen del parón selecciones, llega la 'Champions' y luego el Clásico, y ojalá que esto sea algo que nos pueda beneficiar", añadió.

El técnico cadista recordó también que "las rachas no duran siempre" y deseó que sea su equipo el que "rompa" la de su rival, que ha ganado sus últimos siete partidos como local y que no ha perdido en sus últimos 15 partidos ligueros. "Pero tanto el Real Madrid como equipos de este tipo tienen estas cosas que cuando encuentran su momento arrasan y cuando no están del todo bien ganan porque son muy buenos", advirtió.

El exjugador destacó las "individualidades" de los de Zinédine Zidane, "no sólo en ataque, también en defensa". "Su gran virtud es que te atacan con mucho porque te pueden defender con poco, tendremos que intentar aprovechar nuestros momentos puntuales", remarcó.

Cervera dejó claro que harán "un partido para poder ganar". "No vamos a mirar como juegan y a pedirles la camiseta. Sentimos admiración por ellos, pero también queremos que se nos respete como equipo", subrayó el entrenador del Cádiz para el que, a nivel personal, este partido representa que "estás en lo más alto". "Pero también sabes que como entrenador es de los que más sufres y que no controlas la mayoría de las cosas", puntualizó.

"Para cualquier jugador del Cádiz que no haya estado, el jugar en el Bernabéu es para contarlo el día de mañana porque no hay muchas posibilidades de jugar allí. Para nosotros, no jugar allí va a ser mucha diferencia porque en el Bernabéu a veces aparece el miedo escénico del que hablaba Jorge Valdano, y también creo que el Real Madrid echa de menos jugar allí. Alguna 'chance' más nos da el jugar en el Di Stéfano", expresó sobre el hecho de jugar en Valdebebas.

El entrenador del equipo andaluz apuntó que han trabajado al rival "sabiendo que es diferente" y que no tiene "dos, tres o cuatro cosas, sino un abanico muy extenso tanto como equipo como individualmente". "Nosotros tenemos una forma jugar y trataremos de ponerla en juego allí y sacar el máximo rendimiento y esperar que sea positivo para nosotros. Tenemos que intentar que no estén cómodos y que siempre busquen esa tercera o cuarta opción", agregó.

"A día de hoy no sabemos quién va a jugar en el Real Madrid, pero cuando trabajas a estos equipos te das cuenta de lo buenos que son. Si hay algo que les gusta mucho hacer, tenemos que intentar que no lo hagan", detalló, advirtiendo que sus rival de este sábado "no necesita demasiadas ocasiones para ganar un partido" y que su equipo tendrá que "buscarse" la suyas.

MANEJA LA OPCIÓN DE JUGAR CON DOS DELANTEROS

"Convencidos vamos porque este equipo ha vivido de que las cosas se pueden hacer, pero también depende mucho de como juegue el Real Madrid. Se le puede ganar, pero tienes que olvidarte de que vas a ser mejor porque en su campo normalmente no lo vas a ser. Tenemos datos que dicen que no está cómodo con los equipos que se echan atrás, pero esa no es la idea, y presionar arriba y ser valientes y que luego nos metan cinco no nos ilusiona tampoco nada", admitió Cervera.

En este sentido, lleva pensando si jugar "con uno o dos delanteros", lo que hace que "entre más gente en la ecuación" que Negredo y el 'Choco' Lozano, aunque insistió en ser "más o menos realistas". "Ante Granada, Athletic o Sevilla podemos conseguir que estén incómodos en el campo, pero el Real Madrid, por muy mal que esté, en casa tres claras va a tener", recalcó.

"Hay que buscar la forma para que aún así podamos estar dentro del partido y tenemos que marcar algún gol seguramente para traer algo positivo porque si nos limitamos a que se sientan sólo incómodos ellos tienen muchas variantes para solucionarte el partido", manifestó el preparador del conjunto gaditano.

Álvaro Cervera aseguró que le gustaría "tener a Benzema", que a su equipo le vendría "bien Vinicius" y que también se quedaría con "un fenómeno como Sergio Ramos", y pidió no olvidar que el duelo del Di Stéfano "es un paso más en el camino" y "seguramente un premio". "Es para sentirse orgulloso, me habría gustado que fuese en el Bernabéu y con mucha gente", declaró.

Finalmente, se refirió al expediente que le ha abierto el Comité de Competición por sus palabras tras el empate ante el Granada y el penalti no señalado en los compases finales, y una posible sanción, avisando de que sería "una injusticia con alguien que no ha hecho nada malo" y "peligroso". "Hay muchísimos mecanismos para que la equivocación se limite al máximo, no me molestó que pitase o no penalti porque una persona se puede equivocar", zanjó.