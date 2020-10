Fútbol.- El ministro de Deportes italiano pide a Cristiano que no sea "mentiroso y arrogante"

El delantero negó haber violado el protocolo sanitario

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El ministro de Deportes de Italia, Vincenzo Spadafora, y el delantero de la Juventus Cristiano Ronaldo cruzaron fuertes declaraciones este viernes, llamados el uno al otro "mentiroso" y con el ministro pidiéndole además no ser "arrogante" y zanjar el tema sobre su posible violación del protocolo sanitario.

Cristiano, a través de un directo en su cuenta de Instagram, respondió al ministro, que el día anterior había manifestado que el jugador había violado dicho protocolo anti coronavirus. "Hice todo con autorización. Regresé (de Portugal) con una ambulancia, no tuve contacto con nadie. Hice todo con permiso. De lo que estamos hablando es totalmente falso", dijo el luso.

El ariete de la Juve dio positivo por coronavirus este martes y abandonó la concentración de Portugal y aseguró que es "falso" que no siguiera el protocolo. Sin embargo, el viaje cuestionado por el ministro es el de ida hacia Portugal, queriendo ya zanjar el tema.

"La notoriedad y habilidad de ciertos jugadores no les autoriza a ser arrogantes irrespetuosos de las instituciones y mentir. No tengo la intención de seguir indefinidamente en este tema", dijo Spadafora en declaraciones que recoge La Gazzetta dello Sport, confirmando y aclarando que lo que apuntó el día anterior fue sobre el abandono del hotel por algunos jugadores de la Juventus. "No hablaré más sobre el tema", zanjó.