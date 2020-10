Portaltic.-Nintendo elimina el juego creado por fans de Zelda 'The Missing Link' por violar los derechos de autor

MADRID, 16 (Portaltic/EP)

Los abogados de la compañía japonesa productora y distribuidora de videojuegos Nintendo han presentado una denuncia para retirar el juego creado por seguidores de Zelda 'The Missing Link' por violar los derechos de autor.

Este verano, un grupo de fans de la saga Zelda liderado por el 'modder' Kaze Emanuar, lanzó el título 'The Missing Link', que utilizó el motor del juego 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time'. Su historia buscaba enlazar este segundo título y Majora's Mask con una nueva aventura.

Desde su inicio, el título ha estado disponible en Github Pages, pero ahora ha sido retirado, al igual que su página de inicio y todos sus vídeos de YouTube.

En la denuncia, Nintendo afirma que "ha revisado el material informado y no cree que califique como un uso justo del trabajo protegido por derechos de autor de Nintendo", según ha recogido el portal Torrentfreak.