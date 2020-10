Congreso de la Ciudad de México conmemora 67 aniversario del voto femenino

El Pleno del Primer Congreso de la Ciudad de México conmemoró con una sesión solemne virtual el 67 Aniversario del Voto de la Mujer en México, donde las diputadas y diputados, se pronunciaron por continuar la lucha por alcanzar la igualdad sustantiva, el acceso a la justicia y consolidar una sociedad más equitativa.

Desde este I Congreso con equidad absoluta, al ser 33 diputadas y 33 legisladores, representantes de los grupos parlamentarios destacaron la necesidad de lograr la erradicación de la violencia y alcanzar la paridad total.

Los integrantes de la I Legislatura del Congreso local recordaron que hace 67 años, el 17 de octubre de 1953, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las modificaciones constitucionales que permitieron el sufragio femenino.

En su intervención la diputada Alessandra Rojo de la Vega, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que el voto de las mujeres es producto de una lucha de décadas que hoy “nos permite participar en cargos de elección popular. Ahora el reto y nuestro deber está en que ejerzamos la mayoría, que continuemos trabajando por la igualdad de derechos y de acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes”.

A nombre de la Asociación Parlamentaria Encuentro Social, el diputado Miguel Álvarez Melo aseguró que el país está en deuda con las mujeres, debido a que persisten inequidades, brechas salariales, educativas y hay diversas formas de violencia.

“No lograremos una igualdad sustantiva hasta que erradiquemos la cultura y visión machista que aún existe, reconozcamos no sólo su derecho al voto, sino todas sus exigencias. Caminemos a una igualdad sustantiva”.

#SesiónSolemne | "Estamos en deuda y es nuestro deber continuar con la búsqueda por la igualdad de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Procurar su seguridad y acceso a la justicia, demandas que hoy son el grito de millones mujeres": Dip. @AlessandraRdlv (PVEM). pic.twitter.com/KMHGbD24Tl — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 17, 2020

Por el Partido del Trabajo, la legisladora Lilia Sarmiento Gómez aseguró que hablar del derecho al voto femenino, "nos remite a una diversidad de intensas luchas por la reivindicación de derechos” y aseguró que gracias al movimiento feminista sufragista "podemos participar en los tres órdenes de gobierno y con ello la oportunidad de consolidar una sociedad más justa y equitativa”.

También la congresista Sandra Vaca Cortés, integrante del grupo parlamentario del PRI, aseguró que la lucha por conseguir la igualdad no ha terminado, "día a día avanzamos por conseguir la erradicación de la violencia y la desigualdad. Sin duda, lograr el voto femenino marcó el inicio del reconocimiento de la mujer, ahora la ruta que debemos seguir es la construcción de una sociedad en donde hombres y mujeres seamos reconocidos como iguales”.

Por el Partido Acción Nacional, la diputada América Rangel Lorenzana reconoció que “todavía incomoda la arraigada cultura en nuestra sociedad, de que una mujer deje de ser elemento dirigido, para ser elemento dirigente”.

#SesiónSolemne | La diputada @LiliaSarmient10 (PT) indicó que es "gracias al movimiento feminista, sufragista y miles de mujeres, que tenemos hoy la oportunidad moral e histórica de lograr la consolidación de su lucha, transformando la sociedad en una más justa y equitativa". pic.twitter.com/k7yWw2W0yg — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 17, 2020

Por ello, llamó a impulsar la paridad total “como se concibe en el texto constitucional, para acabar el discurso de las cuotas como concesión de los hombres, y como argumento de quienes las impulsan para sentarse en ellas", para que los puestos sean ocupados por mujeres, “que tengan valores agregados y experiencia, para que de entre dos mujeres, se escoja a la que aporte más”, sentenció.

Finalmente, la diputada de Morena, Paula Soto Maldonado, aseveró que el patriarcado sigue presente en la lucha política de las mujeres, y que “aún no hay una intención de dejarnos entrar en un espacio que se piensa exclusivo y destinado sólo para los hombres”, que existen propuestas legislativas sistemáticamente rechazadas, lo que da muestra de que este tema no es prioridad y llamó a no desistir para alcanzar la igualdad sustantiva plena y en los hechos, en el aquí y en el ahora.