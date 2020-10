Fútbol.- Courtois: "Una derrota siempre está bien para despertar"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois no pudo "dar una explicación" de la derrota (0-1) ante el Cádiz este sábado en la sexta jornada de LaLiga Santander, y prefirió "pasar página" rápido para pensar en una semana que viene fuerte con el estreno en la Liga de Campeones y el Clásico en el Camp Nou.

"Es duro dar una explicación. Hay que analizar el partido internamente. La primera parte ha sido muy mala, tuve que intervenir tres veces. No ganábamos duelos, nos ganaban en casi todo. Al descanso el míster hizo cambios y la segunda parte ha sido mejor pero no encontramos el gol. Es un equipo muy organizado, que defiende bien y si empiezas perdiendo es muy difícil", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El meta belga apuntó al parón por selecciones sin querer poner excusas a una derrota en la que el Madrid no tuvo ni una buena ocasión ante el recién ascendido equipo andaluz en el Alfredo Di Stéfano. "No es fácil de explicar. Será quizá porque aparte de ayer no hemos entrando con los 20 por las selecciones, pero no hay excusa", apuntó.

"Una derrota siempre está bien para despertar, para volver al trabajo, ver lo que estamos haciendo mal. No hay que darle más importancia, es una mala derrota, sobre todo en casa, pero vienen partidos muy seguidos y ahora hay que jugar bien contra el Shakhtar e ir con confianza al Camp Nou", terminó.