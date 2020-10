Fútbol.- Zidane: "Si nos meten tres goles en el primer tiempo no hay nada que decir"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no quiso dar una "explicación" sino "asumir" la derrota (0-1) este sábado ante el Cádiz, donde entraron mal en el partido y pudieron incluso irse con un peor resultado al descanso, sin reacción en el segundo tiempo.

"No hay explicación, hay que asumir nuestra derrota. No estamos contentos pero no entramos bien y puede pasar en un partido. Ha sido muy complicado para nosotros, cambiamos la segunda parte, pero en la primera si nos meten dos o tres goles no hay nada que decir. Cuando te cuesta entrar en el partido las cosas se te pueden complicar", dijo en rueda de prensa tras la sexta jornada de LaLiga Santander.

El preparador de los blancos tampoco quiso hacer sangre de una derrota que deben olvidar rápido con el estreno de la Liga de Campeones y el Clásico ante el Barça la próxima semana. "Perdemos un partido nada más, tres puntos, importantes, en nuestra casa, pero nada más. Hay que pensar ya en el próximo partido", apuntó.

"No nos va a afectar porque vamos a pensar en el próximo partido, intentar hacer las cosas mejor, es un mal momento para todos y vamos a intentar cambiarlo en el próximo partido", añadió, confiando que la lesión de Sergio Ramos "sea poca cosa".