Más mujeres necesitan pasar de compradoras a vendedoras digitales, coinciden especialistas

En México existen 83 millones de usuarios de Internet, lo cual habla de una sociedad hiperconectada, además 8 de cada 10 adultos mayores ha realizado alguna compra en línea.

Este gran mercado ha mantenido una constante expansión, la cual aceleró su proceso debido a la pandemia por Covid-19, comentó Janet Huerta, especialista en comercio digital y docente del Curso Ejecutivo Negocios Digitales: Comercio Electrónico, Estrategia de Marketing Digital, Regulación y Ciberseguridad, impartido por la UDLAP Jenkins Graduate School.

Pese a pandemia no se debe descuidar presupuesto para niños, llama World Vision El organismo internacional denunció que desde hace cuatro años se mantiene un recorte al presupuesto de infantes

En entrevista explicó que, según un estudio de UPS en México el comercio electrónico creció un 94% a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19, lo cual significa que 2 de cada 10 PYMES venden sus productos hoy en línea a causa de la cuarentena.

Afirmó que “más que nunca el plano digital está tomando una fuerza sin precedentes” y es fundamental para cualquier negocio estar en Internet, ya que la pandemia aún no acaba y la gente no quiere salir aún, además las nuevas generaciones ya están acostumbradas a las compras digitales, por lo que si un negocio no está en la web pierde un importante nicho de mercado y la expansión de sus ventas.

Aclaró que “una cosa es tener presencia en línea y otra es vender o tener nuestro negocio digital”; el 73% de las Pymes tienen presencia en línea, lo cual se traduce en una página digital o anuncios de sus productos o servicios, sin embargo, sólo el 10% realmente está en la capacidad de hacer la venta.

La fundadora de Código Abogado Digital indicó que es muy importante que las mujeres comiencen a capacitarse con respecto al comercio digital, ya que en México el 51% de los compradores son mujeres.

Audiencia inicial de Salvador Cienfuegos en EU dura sólo 5 minutos Las autoridades estadounidenses agendaron una nueva audiencia para el próximo martes a las 13:00 horas

“Es fundamental que participen dentro de esta economía digital, la realidad es que a veces no lo hacen por desconocimiento de cómo pueden hacerlo o miedo a las herramientas digitales. La tecnología hoy en día nos permite, con inversiones no muy altas, poder llegar a una cantidad infinita de usuarios que ni siquiera a nivel presencial lo podríamos lograr.

Necesitamos hacer llegar estos conocimientos cada vez más a las mujeres, porque si ya estamos comprando en línea no somos ajenas a estos procesos. Sabemos y lo usamos como usuarios, por qué no podríamos también, usarlo como vendedoras, conociendo lo que implica tener un negocio en línea”, detalló.

Comentó que para poder acercarnos a un negocio digital lo primero es utilizar redes sociales para comenzar a tener presencia, sin embargo, esto no significa realizar comercio digital. El segundo paso es tener un sitio web y el tercero, realizar las ventas de manera automatizada.

Aclaró esto, ya que en muchas ocasiones los negocios que no tienen una estrategia de comercio digital se ven rebasados en cuanto a su operación. La automatización significa ahorrar tiempo tanto para el comprador como para el vendedor, además de que esta profesionalización implica conocer la parte legal, lo cual se traduce en confianza del comprador hacia el negocio.

“El 80% o 90% de las empresas digitales que estoy asesorando no tienen avisos de privacidad, no tienen ninguna política de datos, lo cual puede causar también sanciones administrativas bajo la legislación mexicana; además da desconfianza a los usuarios de mi página web. El 80% de esas empresas digitales tampoco contaba en sus sitios web con un certificado de GGL, lo que pone en riesgo los datos de las tarjetas de crédito que puedan dejar los usuarios en la página al pagar.”

Janet Huerta destacó que tener un negocio digital implica muchas ventajas, entre ellas que ya no necesitas invertir en oficinas o un local, así como la movilidad del negocio y la comodidad de trabajar donde se quiera. Detalló que esta tendencia continuará, ya que las nuevas generaciones la están adoptando y lo mismo los nuevos emprendimientos económicos.