Portaltic.-El joven Guybrush Threepwood y su aventura The Secret of Monkey Island cumplen 30 años

MADRID, 17 (Portaltic/EP)

Guybrush Threepwood, un joven delgaducho que llegó a la isla Melée con la intención de convertirse en el pirata más temido del Caribe, y su aventura The Secret of Monkey Island están de celebración, ya que se cumplen 30 años de la primera entrega de esta popular saga de piratas.

Su creador, Ron Gilbert, ha recordado el 30 aniversario de la primera entrega del título con una imagen de las copias de seguridad de los cuatro disquetes necesarios para jugar a The Secret of Monkey Island.

Este título, que llegó en octubre de 1990, fue el quinto juego en desarrollarse con la tecnología SCUMM, después de Maniac Mansion, Zak McKracken, Indiana Jones y la última cruzada y Loom.

Originalmente, para jugar a The Secret of Monkey Island eran necesarios cuatro disquetes, aunque finalmente estuvo disponible en CD-ROM, con mejoras de sonido y gráficos.

Guybrush Threepwood llega a la isla de Melée con la intención de convertirse en pirata y debe pasar una serie de pruebas para viajar a la Monkey Island, donde debe enfrentarse al pirata fantasma conocido como LeChuck para poder rescatar a su amor Elaine Marley.

El bebe de la novela 'En cosas extrañas', de Tim Powers, en la que un joven, hijo de un titiritero, se convierte en parte de la tripulación del pirata Barbanegra, quien aterroriza los siete mares con ayuda de la magia negra basada en ritos y creencias del vudú. También se inspira en la atracción Piratas del Caribe de Disney, "pero eso fue solo para la ambientación", como comentó el propio Gilbert en su página de web en 2004.

En 1991 llegó la segunda parte del título, Monkey Island 2: LeChuck's Revenge -también distribuido en disquete-, en la que el matón Largo LaGrande se hace con el dinero del joven Guybrush. El protagonista debe encontrar el tesoro del Big Whoop y enfrentarse de nuevo a LeChuck para volver a recuperar el amor de Elaine Marley.

No fue hasta seis años después cuando se publicó la tercera entrega de la saga, The Curse of Monkey Island, en la que LeChuck se transforma en un pirata demonio y el protagonista tiene que lograr devolver a Elaine a su forma humana, después de convertirse en oro.

En el año 2000 llegó La Fuga de Monkey Island, que narra el retorno de Guybrush y Elaine de su luna de miel, y en 2009 llegó para PC, Mac y Wii, la saga de aventura de cinco capítulos mensuales Tales of Monkey Island.

Ese mismo año salió The Secret of Monkey Island: Special Edition, una versión de la primera parte del título en alta definición y con música remasterizada. Sin embargo, esta no fue la única versión remasterizada del juego, ya que un año después llegó Monkey Island 2 Special Edition: LeChuck's Revenge, un 'remake' de la segunda parte de la saga.