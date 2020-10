Peleas internas de Morena le costaron la elección en Coahuila e Hidalgo

La crisis interna de Morena por la dirigencia del partido los rompió y afectó en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, coincidieron especialistas e integrantes de este instituto político.

Maribel Flores, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey campus Puebla comentó a Publimetro que Morena desestimó estas elecciones por estar enfrascados en su lucha interna por la presidencia.

“El partido por la crisis interna desatendió lo local, subestimó las elecciones, que no son menores porque están compitiendo contra un partido político que a nivel federal no es competitivo, pero a novel federal lo es. La lógica electoral en México es muy distinta, no puedes subestimar y no hay enemigo pequeño en la política. Subestimaron, dejaron pasar y se concentraron en esta pelea interna que generó una mayor ruptura y falta de cohesión”, expuso.

Subrayó que Morena pensó que su peso a nivel nacional iba a influir en las elecciones locales, lo que fue un grave error. “Esa fractura interna le ha costado a Morena estos espacios que podría haber capitalizado de cara a la elección de 2021”.

Con 49.3% de los votos registros el PRI se inclina como virtual ganador en las elecciones de Coahuila, superando a Morena que suma el 19.3% de las preferencias / Cuartoscuro

En este sentido, Tatiana Clouthier compartió una reflexión en sus redes sociales donde señala que el PRI no ganó, sino que la dirigencia de Morena los dejó ganar.

“No se buscó la unidad ni el consenso en el cambio de directiva estatal y desde 2018 la elite del partido tampoco se trabajó en la formación política de cuadros para tener candidatos y candidatas a la altura de las circunstancias”, precisó.

Asimismo, el aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que estos resultados electorales representan un serio revés para el partido.

“Las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para nuestro partido. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado. Si AMLO no fuera Presidente hubiera hecho campaña y revertido la situación. Urge la reorganización de Morena como lo he propuesto”, destacó en su cuenta de Twitter.

En este sentido, la virtual secretaria del partido, Citlalli Hernández, aceptó que hubo errores y fallas en este proceso electoral desde la presidencia del partido. “Mi reconocimiento a la militancia de morena en Coahuila e Hidalgo. A pesar de los errores cometidos, las fallas y ausencias, Morena se colocó como segunda fuerza en bastiones priistas. La dirigencia queda a deber, pero con reconciliación y reorganización, no fallaremos en 2021”.

Foto: Cuartoscuro

El senador Martí Batres también se pronunció al respecto y precisó que los resultados en Coahuila e Hidalgo obligan a Morena a recuperar su estrategia original, es decir, trabajo de base, a ras del suelo, casa por casa; además de candidaturas de personalidades conocidas, reconocidas, prestigiadas y queridas por la gente, y abrió la puerta a las alianzas.

