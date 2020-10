AMP.- EEUU.- La Policía de Nueva York desplegará "cientos" de agentes adicionales de cara a las elecciones en EEUU

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Departamento de Policía de Nueva York desplegará "cientos" de agentes adicionales de cara a las elecciones en Estados Unidos, según ha informado el jefe del cuerpo, Terence Monahan.

El despliegue comenzará el próximo lunes y se centrará en las ubicaciones de los colegios electorales. Según ha trasladado Monahan en rueda de prensa, la Policía espera una participación alta en los comicios.

"Asegurar que cada neoyorquino puede depositar su voto es la prioridad más alta", ha afirmado, al tiempo que ha insistido en que "si pasa algo, seremos capaces de encargarnos rápidamente".

No obstante, ha aseverado que, hasta el momento, no se conoce ninguna amenaza en los colegios electorales y que la Policía no espera ninguna en las próximas semanas.

En esta línea se ha expresado también el comisionado adjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, John Miller, que ha asegurado que no se ha detectado ninguna actividad de grupos que planeen sabotear la jornada en la ciudad de Nueva York.

"Somos conscientes de las relaciones contenciosas y confiamos en dos cosas: la extrema derecha y la extrema izquierda están de acuerdo en que todos deben votar y eso, con suerte, nos ayuda", ha dicho Miller, según ha recogido la CNN.

Previamente, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, había avanzado que mantuvo conversaciones con la Policía de la ciudad sobre cómo prepararse para potenciales disturbios tras las elecciones y un recuento de votos que previsiblemente se extenderá varios días.

"Vamos a tener un enfoque muy claro, porque no me voy a sorprender si hay un recuento que se prolonga, hay un nuevo recuento, sea lo que sea en esta elección", ha señalado De Blasio, citando también la existencia de "puntos de vista extremadamente fuertes" y "personas saliendo a expresarse".

"Tenemos que proteger el derecho a protestar y esperamos, y deberíamos estar listos, para muchas protestas pacíficas", ha agregado el alcalde, según ha informado el citado medio.

En cuanto a eventuales actos violentos en este contexto, De Blasio ha zanjado que "hay que pararlos", al tiempo que ha asegurado que las protestas pacíficas gozan de una larga trayectoria en Nueva York y ha defendido que la fuerza policial neoyorquina es "muy profesional".

Las elecciones del 3 de noviembre de Estados Unidos amenazan con desembocar en un escenario abierto, sin un vencedor claro esa misma noche. El aumento del voto por correo podría retrasar el recuento en estados 'a priori' clave para decantar la balanza en favor de uno de los dos grandes aspirantes a la Casa Blanca y los titubeos del presidente, Donald Trump, sobre el reconocimiento de los resultados no contribuyen a despejar dudas.