AMP2.- O.Próximo.- Israel ataca posiciones de Hamás en respuesta al lanzamiento de un proyectil desde Gaza

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha asegurado este martes que ha atacado posiciones de Hamás en la Franja de Gaza, en respuesta a un proyectil lanzado desde el enclave poco después del anuncio del hallazgo de un túnel excavado que penetraba varias decenas de metros en territorio israelí, en lo que ha descrito como "un intento de aterrorizar a los civiles".

"En respuesta al cohete lanzado desde Gaza hacia Israel (…) uno de nuestros aviones ha alcanzado infraestructura subterránea de Hamás en Gaza", ha trasladado el Ejército a través de su cuenta en la red social Twitter.

Previamente, había señalado que "tras las informaciones sobre la activación de las sirenas (de alarma antiaérea) se ha identificado un lanzamiento desde la Franja de Gaza contra territorio israelí, interceptado por el Ejército".

Menos de dos horas antes, el Ejército había desvelado el hallazgo de "otro túnel terrorista que cruzaba decenas de metros en Israel desde Gaza", al tiempo que recalcó que "esto es una violación de la soberanía israelí", "un intento de aterrorizar a los civiles" y "un abuso de la ayuda humanitaria internacional".

Así, ha detallado en un comunicado que el túnel ha sido descubierto en el sur de la Franja, en la zona de Jan Yunis, antes de agregar que "el túnel no cruzó la barrera subterránea y no supuso una amenaza a las localidades en el área".

El Ejército subrayó que el descubrimiento ha tenido lugar "en el marco de los esfuerzos para localizar y neutralizar túneles terroristas y gracias a las capacidades tecnológicas de la barrera en la frontera con la Franja de Gaza".

"Seguiremos actuando en los próximos días para neutralizar el túnel, que infringe de forma significativa la soberanía israelí", ha manifestado el portavoz del Ejército israelí Hedi Zilberman.

Asimismo, ha recalcado que las autoridades están investigando qué grupo estuvo detrás de la construcción del túnel, si bien ha añadido que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla el enclave, "es responsable de lo que pasa en el interior y desde la Franja de Gaza y asumirá las consecuencias de los actos terroristas contra ciudadanos israelíes".

El Ejército israelí ha hecho hincapié en que "seguirá actuando contra el terrorismo en la superficie y bajo tierra en cualquier sector para proteger la soberanía de Israel y la seguridad de sus ciudadanos".

El anuncio ha llegado un día después de que el Ejército limitara el acceso a la zona debido a lo que describió como una "operación de ingeniería", según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Sin embargo, recalcó que no había peligro y a última hora del día relajó las restricciones.