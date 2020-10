Cultura.- Jeff Bridges anuncia que padece cáncer

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Jeff Bridges, protagonista de 'Tron', 'Starman', 'El gran Lebowski' o 'Valor de Ley', ha anunciado a través de Twitter que padece cáncer tras ser diagnosticado de linfoma.

"Me han diagnosticado un linfoma. Aunque es una enfermedad seria, me siento afortunado por tener un equipo de doctores genial y el pronóstico es bueno. He comenzado mi tratamiento y os mantendré al tanto de mi recuperación", publicó el intérprete.

El artista quiso agradecer el apoyo recibido y aprovechó para mandar un mensaje político. "Estoy profundamente agradecido por el amor y el apoyo de mi familia y amigos. Gracias por sus oraciones y buenos deseos. Y, mientras tengo tu atención, recuerda ir a votar. Porque estamos todos juntos en esto", escribió.

Algunas celebridades quisieron mostrar apoyo al actor y le escribieron en Twitter. "Te envío mucho amor", contestó Mark Ruffalo a la publicación. "Te queremos, Jeff. Te enviamos todos nuestros buenos pensamientos y oraciones para una pronta recuperación", aseguró Cary Elwes. "Eres un luchador. Tú puedes vencer esto", afirmó George Takei.

Bridges apareció recientemente en 'Malos tiempos en El Royale' (2018), 'Héroes en el infierno' (2017), 'Kingsman: El círculo de oro' (2017) y 'Canción de Nueva York' (2017). El actor está actualmente rodando la miniserie 'The Old Man'. El estadounidense ganó el premio Oscar a mejor actor principal en 2010 por 'Corazón Salvaje'. Además, ha estado nominado a la estatuilla en seis ocasiones más, la última en 2017 por 'Comanchería'.

El protagonista de 'El gran Lebowski' también ha probado suerte en otras disciplinas artísticas. El actor ha lanzado dos discos de estudio: Be Here Soon y Jeff Bridges. En su biografía de Twitter se define como "fotógrafo, pintor y escultor".