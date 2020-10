Fútbol/Champions.- Koeman: "Si había dudas con el gol ha quedado claro esta noche"

El neerlandés critica la roja a Piqué: "Estamos acostumbrados a jugar con uno menos"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, sacó pecho tras la goleada conseguida ante el Ferencváros húngaro (5-1) en la jornada inaugural de la Liga de Campeones 2020/21 y dijo que "si había dudas con el gol ha quedado claro esta noche" que tienen muchas y "muy buenas opciones" en los metros finales.

"Me voy contento porque ha habido momentos de partido en los que hemos hecho un fútbol muy bueno. Hay veces que bajamos el ritmo, pero en general hemos jugado bastante bien", analizó Koeman en declaraciones a Movistar. "Los primeros 20-25 minutos de la segunda parte han sido muy buenos y hemos hecho un gran fútbol", añadió.

"Sin embargo, la tarjeta roja a Piqué nos ha complicado más. Ha llegado el penalti y nos han marcado. Al final estamos acostumbrados a esto porque ya nos pasó igual en el campo del Celta. Lo bueno es que no encajamos y encima marcamos", espetó.

Preguntado por la expulsión de Piqué, el técnico culé dijo que es "un castigo demasiado fuerte". "En mi opinión es falta, penalti y amarilla, pero no entiendo porqué saca roja en esa jugada. No queda otra, hay que aceptarlo y seguir adelante, nada más", manifestó Koeman, que sólo criticó un aspecto de su equipo: la constancia en el juego.

"Estoy satisfecho, pero lo único con lo que estoy descontento a veces es cuando bajamos un poco el ritmo de partido. Pero si el equipo es capaz de aumentar ese ritmo creo que seremos muy buenos. Si bajamos esa intensidad es cuando llegan los problemas", afirmó.

Lo que tiene claro es que las "muchas opciones" para la delantera es "lo mejor para un entrenador". "Que haya gente arriba y que dé este rendimiento es lo mejor. Si había dudas con el gol ha quedado claro esta noche. Todos los jugadores han demostrado su calidad y han marcado goles. Hemos visto un gran Messi que ha dado dos asistencias y nos vamos contentos a casa", incidió.

"Si Messi hace un partido como el de esta noche no puedo quejarme, ha ayudado al equipo, ha trabajado, ha marcado de penalti… En mi época yo también marcaba goles de penalti y no es fácil. Si no marca pero da dos asistencias, no se le puede pedir mas", comentó sobre el '10'. "tenemos buena competencia en todas la posiciones y repito, esto para nosotros es importante".