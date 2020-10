Fútbol/Champions.- Koke: "No sirve de nada pensar en qué sería hacer una buena 'Champions' para el Atlético"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección dejó claro que este martes se enfrentarán a "uno de los grandes favoritos para ganar la Lgia de Campeones" como es el Bayern Múnich alemán, y eludió poner objetivos al club en el torneo, asegurando que "no sirve de nada" pensar cómo se consideraría un buen recorrido porque no miran "más allá del día a día".

"El Bayern es siempre uno de los grandes favoritos para ganar la Champions y todos los años está ahí. Y del Atlético prefiero no decir cómo nos vemos. Internamente sabemos cuales son nuestros objetivos y nos guiamos del día a día porque nos vais (los periodistas) a valorar de lo que hagamos mañana y no de cuando acabe", subrayó Koke este lunes en la rueda de prensa previa al estreno en el torneo.

El madrileño sabe que hacer "una buena 'Champions' es ganarla", pero insistió en que no miran "más allá del día a día". "Primero tenemos que intentar sacar estos tres puntos y pasar de fase. No pensamos en lo que sería una buena 'Champions' porque no sirve para nada, se nos mide en lo que hagamos en el día a día", recalcó.

El capitán colchonero no escondió que los partidos de la máxima competición continental son "diferentes" y que tienen "todas las capacidades para hacer daño al Bayern con humildad, trabajo e intensidad".

"Lo del Liverpool fue un precedente, pero es un partido totalmente diferente. Ellos vienen de una gran racha y vamos a intentar que mañana seamos los primeros en romperla", indicó. "Siempre que vamos a cualquier campo salimos a ganar, siempre somos ambiciosos, ya sea un partido de la 'Champions', la Liga, la Copa o un amistoso en Israel o Nigeria", añadió Koke.

Finalmente, el centrocampista aseguró que el vestuario le desea "lo mejor" a Lucas Hernandez, que dejó el equipo para jugar en el actual campeón de Europa. "Es un chico que ha salido de nuestra casa y que fue campeón del mundo con Francia por su proyección en el Atlético. Se le echa de menos como personas, pero los compañeros que han venido están haciendo un grandísimo trabajo para cubrir ese hueco que dejó, al igual que con los otros que se fueron, y el grupo sigue creciendo", concluyó.