Fútbol/Champions.- Zidane: "Las críticas nos van a hacer más fuertes"

El técnico blanco se mostró convencido de "cambiar el chip" ante el debut en 'Champions' para olvidar la derrota contra el Cádiz

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, afirmó que la crítica les va a hacer "más fuertes" y confía en "cambiar el chip" para olvidar la derrota (0-1) contra el Cádiz en LaLiga Santander, en la víspera del debut del conjunto blanco en la Liga de Campeones contra el Shakhtar este miércoles en el Alfredo di Stéfano.

"Aquí estamos todos en el mismo barco. Las críticas nos va a hacer más fuerte a todos. Esto es lógico sabiendo que estamos en el Real Madrid. Lo único que podemos hacer es pensar en el próximo partido y lo bueno es que hay partidos cada tres días. Nos merecemos la crítica, y yo el primero", indicó en rueda de prensa Zinedine Zidane en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Zidane afirmó que el Madrid va a intentar "cambiar la dinámica" en el estreno en la Liga de Campeones contra el Shakhtar, aunque es consciente de que "críticas va a haber aún ganando". "La victoria es lo que queremos. Estamos en casa, es un partido de Champions y es importante empezar bien", destacó.

Aseguró el cuerpo técnico sabe "lo que tiene que hacer" después de un "mal partido" contra el Cádiz, aunque evitó las comparaciones con la racha positiva del curso pasado después de la derrota frente al Real Mallorca. "En los dos partidos perdimos tres puntos. Ésa es la realidad y no voy a entrar en los detalles. Nosotros queremos jugar bien, ganar y nos preparamos para eso, pero, a veces, no te salen las cosas", indicó.

Asimismo, no se declaró preocupado por que el equipo blanco no aparezca entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones. "Sabemos quiénes somos y lo que queremos. Hay muchos equipos que quieren ganar la Champions. Vamos a intentar ganar, va a ser complicado, va a haber momentos difíciles, pero queremos mucho y esperamos mucho de la Champions", expresó.

"NO QUEREMOS ARRIESGAR NADA CON RAMOS"

'Zizou' no desveló la presencia o no del capitán Sergio Ramos, quien no se ha entrenado este martes por precaución, en el debut en la Liga de Campeones. "Sergio tiene un problema y, de momento, no se ha entrenado esta mañana porque no queremos arriesgar nada. Tiene molestias y veremos lo que va a pasar", comentó.

Reconoció que el fútbol ha cambiado físicamente, y que es necesario aplicar una "intensidad alta" en la zona de arriba porque es la mejor forma de "poner en dificultad" al rival. "Hay otros que prefieren esperar pero no es mi filosofía. ¿Hazard? Eden ha pisado el césped otra vez. Lo único es que su lesión es un poco más larga de lo previsto. Espero que en breve vamos a ver a Eden, y para siempre. Que entre y esté toda la temporada con nosotros", deseó.

Igualmente, subrayó que no tiene "ninguna duda" respecto al rendimiento de Isco Alarcón, y expresó su confianza en una plantilla que "siempre ha demostrado que es buena en momentos complicados". "Hay momentos puntuales en la temporada en que podemos hacer las cosas mejor. Hay que ver todo en general y cómo ha sido nuestro inicio de temporada. Todos los equipos han tenido dificultades. Nosotros seguro que vamos a mejorar, estoy convencido", sentenció.