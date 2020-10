Fútbol/Selección.- Nerea Eizagirre: "Venir a la absoluta es un sueño hecho realidad"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La internacional española Nerea Eizagirre ha asegurado que su primera convocatoria con la selección absoluta ha sido "un sueño hecho realidad", y ha reconocido que siempre ha sentido la "confianza" del seleccionador Jorge Vilda, que ha dado al grupo ese "salto de calidad y de madurez" que le permite ya competir "contra equipos grandes".

"Llevo años viniendo a la selección española en categorías inferiores, pero estar en la absoluta es algo especial. Aquí están las mejores, y estar entre ellas es un sueño hecho realidad. Jorge siempre me ha transmitido esa confianza, ya sabe cómo soy y mi manera de jugar. Soy una jugadora atrevida, que cuando tiene el balón le gusta disfrutar. Él me conoce de haber coincidido con él en categorías inferiores. Voy a aprender muchísimo de todas y a disfrutar", declaró en la rueda de prensa ofrecida junto a María Alharilla.

Además, la centrocampista de la Real Sociedad explicó cómo se enteró de que estaba convocada con la absoluta. "Estaba con compañeras del equipo cuando me enteré, llamé a mi padre. No me lo esperaba. Al principio no te lo crees, es una sensación de euforia, pero luego te das cuenta de que estás entre las 23 y lo sabes gestionar. Los primeros días estás un poco más nerviosa porque no conoces el grupo, pero han hecho que la adaptación sea fácil. Las compañeras son muy amables conmigo, eso es muy importante, sentirse a gusto en un equipo", explicó.

"Se está viendo que España está dando un salto de calidad, de madurez. Desde casa, a mí me gustó muchísimo esa España que ya compite contra equipos grandes, ya se vio en el Mundial que el rendimiento fue espectacular. El camino está siendo bueno y hay que seguir. Este equipo tiene muchísimo futuro y eso es lo mejor que puede tener", continuó.

La de Tolosa habló también del partido ante la República Checa en La Cartuja de Sevilla, de clasificación para la Eurocopa 2022 y en el que podría debutar. "Va a ser un partido duro. La República Checa es un equipo fuerte que nos va a plantar cara, pero tenemos que confiar en todas, porque tenemos un equipazo. Personalmente, aportaré por esa banda izquierda el descaro y el regate que me gusta hacer. Si tengo la oportunidad de poder debutar sería un sueño hecho realidad", subrayó.

"HE ESTADO MUCHO TIEMPO SIN VENIR, PERO EL TRABAJO TIENE RECOMPENSA"

En la dificultad del choque incidió también la centrocampista del Levante UD María Alharilla. "La República Checa no nos lo va a poner nada fácil, va a ser un partido duro y competido. Nosotras tenemos que jugar a nuestro fútbol, a hacer lo que sabemos. Si tengo la oportunidad de jugar intentaré aportar al equipo lo que haga falta, tanto físicamente como de experiencia, y siempre intentando sumar", apuntó.

La jiennense afrontará un partido especial en su tierra. "La ilusión y la alegría es estar aquí en la selección, y si el partido es en casa, mucho más. Espero disfrutar y tengo muchas de que llegue el viernes el partido", señaló.

Alharilla, que llevaba sin acudir a la selección desde 2018, destacó que su "trabajo" los últimos años ha tenido "recompensa". "Más que qué me falta, es la competitividad que hay en el fútbol español. Creo que hemos dado un salto en calidad, hay muchas jugadoras a muy alto nivel y está muy difícil entrar. Con trabajo y con esfuerzo, la oportunidad te va a llegar. He estado mucho tiempo sin venir y aquí estoy, todo trabajo tiene su recompensa", concluyó.