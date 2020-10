Utilizan a comerciantes para distribuir droga en CDMX, acusan liderazgos

Ante la ola de secuestros y extorsión por parte de grupos delincuencias en la Zona Rosa de la Ciudad de México en contra de los comerciantes en el espacio público de ese lugar, el día de hoy alrededor de 300 afectados solicitaron el apoyo del titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch con el fin de que se les brinde seguridad pues aseguran “tememos por nuestra seguridad y nuestras vidas ante las amenazas de los dealers”.

Representados por Diana Sánchez Barrios, los inconformes aseguran que existen agresiones y amenazas de muerte, así como golpizas a sus agremiados por diversos grupos que son comandados por el 'Patrón'.

Por su parte la activista social y defensora de los derechos humanos, Sánchez Barrios dijo que se reunión con el Subsecretario de Operación Policial y Primer Superintendente , Israel Benitéz López ,así como con el Director General de la Operación Policial y Primer Superintendente, Rogelio Ramón Hipólito.

Foto: Cortesía.

Durante el encuentro, la activista social dijo se acordó que ellos presentarán de forma inmediata las denuncias correspondientes con el fin de que las autoridades policiacas los protejan para que la gente que los señaló no pongan en riesgo su vida.

Asimismo, dejó en claro “sabemos quiénes son, los tenemos ubicados, así como sus fotografías entonces nosotros haremos lo correspondiente. Los “dealers” no pueden venir a amenazarnos y mucho menos a secuestrarnos, a golpearnos para que nos extorsionen”.

Reitero, dijo, la SSC ha hecho un compromiso con nosotros y les creemos vamos a trabajar de la mano, en conjunto porque esto no había pasado nunca en la Zona Rosa y no debe de seguir sucediendo ni aquí ni en toda la Ciudad de México, así que nosotros no debemos permitir ser rehenes de los “dealers”.

Comentó que “otros de los compromisos de la SSC con nosotros es que van a estar muy pendientes y en el momento que se les busque ellos se harán presentes, amén de que harán rondines y nos dieron algunos números telefónicos para que nos comuniquemos con ellos de forma inmediata en cuanto surga un problema”.

Durante el plantón los comerciantes lanzaron el siguiente hashtag #911salven nuestras vidas, además portaban cartulinas con diversas leyendas como “Tengo miedo de que me secuestren” o “Sálvenos Secretario Omar García Harfuch los dealers de zona rosa nos tienen amenazados”, una más fue la de “Nuestras vidas corren peligro, estamos amenazados de muerte”.