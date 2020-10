Sube inseguridad en Sinaloa durante septiembre

Durante septiembre, algunos delitos aumentaron en el estado de Sinaloa.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que el mes pasado en la entidad subieron los homicidios, lesiones, feminicidios, abuso sexual, narcomenudeo y violación.

Durante agosto se abrieron 114 carpetas de investigación por homicidio y en septiembre 117; las lesiones pasaron de 250 a 267; y en septiembre se reportaron cinco víctimas de feminicidio y no una como en agosto.

En 2019, cada día se cometen 94 asesinatos en el país. / Foto: Cuartoscuro.

A su vez, las carpetas de investigación por robo subieron de 644 a 655; la extorsión de cuatro casos a siete; narcomenudeo de 16 a 19; y el abuso sexual de 25 carpetas de investigación en agosto, a 36 en septiembre.

En total, en lo que va del año se reportan mil 108 víctimas de homicidio en Sinaloa, dos mil 212 de lesiones y también 21 mujeres han sido asesinadas en al entidad, reportó el Secretariado.

En lo que va de octubre, según el conteo diario de homicidios, en la entidad se reportan 42 asesinatos.

Pánico

El encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Mazatlán, José Ramón Alfaro Gaxiola, indicó que las supuestas desapariciones de mujeres en el municipio son falsas.

FOTO: Héctor Escamilla

“Eso es falso; hasta ahorita no tenemos nosotros ningún reporte. Aquí no se da eso, aquí no tenemos ningún reporte de eso, y si lo llegáramos a tener, la Fiscalía del estado, el grupo Apolo se haría cargo de la investigación. Las redes sociales muchas veces nos hacen caer en cosas que no debemos caer, en pánico. En Mazatlán hasta ahorita no tenemos ningún reporte, todo está tranquilo”, indicó.

