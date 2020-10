Coronavirus.- Italia bate récord y suma más de 15.000 contagios por coronavirus en el último día

El país está a las puertas de los 450.000 casos pero el Gobierno descarta por ahora nuevas medidas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Italia ha batido récord de contagios por coronavirus en el último día, tras sumar casi 15.200 más, en un momento en que las autoridades regionales del país están inmersas en adoptar nuevas medidas para frenar la propagación de la pandemia mientras el Gobierno descarta por ahora imponer restricciones adicionales.

Según los datos del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas ha habido otros 15.199 casos y 127 fallecidos, cifras ambas muy superiores a los 10.874 casos y 89 decesos de la víspera. Con ello, la pandemia deja en el país 449.648 casos y 36.832 víctimas mortales.

En total, se han efectuado más de 177.000 test en el último día, mientras que otros 2.369 pacientes han recibido el alta, así que son ya 257.374. Entretanto, los pacientes ingresados en la UCI siguen aumentando y se aproximan ya al millar, con 926, otros 56 más.

Por regiones, la que más nuevos positivos suma es Lombardía, con otros 4.125 más, el doble que el martes, seguida por Piamonte (1.799), Campania (1.760) y Véneto (1.422). En Lazio, donde se encuentra Roma, ha habido 1.219 nuevos contagios.

TOQUE DE QUEDA

Así las cosas, tanto Lombardía como Campania han anunciado que habrá toque de queda, si bien por ahora el Gobierno solo ha dado luz verde al primero, aunque se espera que el segundo se produzca de forma inminente. En la primera región, entrará en vigor este jueves y prohibirá los desplazamientos entre las 23.00 y las 5.00 horas, mientras que en el caso de la región en la que se encuentra Nápoles se implantará a partir del viernes, con el mismo horario.

También en otras regiones se están adoptando nuevas medidas. En el caso de Piamonte, se ha ordenado el cierre de los centros comerciales el fin de semana, con la excepción de los establecimientos de alimentación y las farmacias, mientras que en Liguria estarán prohibidas a partir del lunes todas las reuniones.

Por otra parte, en las últimas horas se ha especulado con la posibilidad de que el Gobierno de Giuseppe Conte adopte nuevas medidas para intentar frenar la segunda ola. Fuentes del Palacio Chigi han asegurado a AdnKronos que se trata de "meras hipótesis".

No obstante, han reconocido que dado que la situación está en constante evolución, "no se puede excluir que en las próximas semanas se adopten otros procedimientos, pero esto no significa que ya se hayan adoptado decisiones o nuevas medidas". Además, han advertido que especular con ello solo "crea confusión e incertidumbre entre los ciudadanos".

Conte ha intervenido este miércoles ante el Senado para hablar del último decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno para frenar la propagación del virus. El primer ministro ha defendido que en estos meses Italia "no ha bajado la guardia".

En su opinión, "a nivel regional hay que estar preparados a intervenir para modular de forma más restrictiva si aumenta el contagio". Así, ha recordado que las regiones tienen capacidad de endurecer las normas, en acuerdo con el Ministerio de Salud y ha defendido la importancia de la "máxima coordinación entre los distintos niveles de gobierno".

Así las cosas, Conte ha defendido que "todos debemos esforzarnos para limitar el contagio, limitar los desplazamientos no necesarios". "Si hacemos estos sacrificios evitaremos intervenciones más gravosas", ha subrayado, insistiendo una vez más en que el Ejecutivo quiere evitar un nuevo confinamiento generalizado.