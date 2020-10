España.- Sánchez pide a Casado que "corte con la ultraderecha" y vote 'no' a la moción de Vox

Señala la "extraordinaria debilidad" del PP ante Vox y le avisa de que no logrará "domesticar" a los de Abascal

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que "corte con la ultraderecha" y vote 'no' a la moción de censura presentada por Vox que se debate en el Congreso de los Diputados, advirtiéndole de que nunca logrará "apaciguar" al partido de Santiago Abascal.

"Le invito a interrumpir la deriva, a cortar con la ultraderecha, le pido que vote 'no' a esta moción de censura" y que "proclame que la derecha española nada tiene que ver con la ultraderecha", le ha dicho a Casado. "Usted no es el beneficiario, sino el blanco de este ataque", ha añadido en referencia a la moción de Vox.

Durante el debate en el Pleno, Sánchez ha señalado la imagen de "extraordinaria debilidad" que ofrece el Partido Popular al insistir en la estrategia "tantas veces fallida" de intentar utilizar a Vox como "ariete para derribar al Gobierno de coalición" del PSOE y Unidas Podemos pensando que después "será fácilmente domesticado".

Sánchez ha asegurado a Casado que en eso se equivoca, porque "Abascal y los suyos nunca van a tener suficiente", y cada vez que los 'populares' "les contenten" y crean "apaciguarlos", luego se darán cuenta de que "siempre van a pedir más", y cuanto más cedan, "más les van a despreciar y les van a llamar derechita cobarde".

EL ÉXITO DE VOX SE VOLVERÁ CONTRA EL PP

En este sentido, ha apuntado que el "peligro" de Vox no es el apoyo electoral que pueda tener, sino que "contagia sus ideas a la derecha" con "insultos, odio y provocaciones".

Según el presidente del Gobierno, lo que desean los españoles de ideología conservadora no es eso, sino un PP que "se mantenga en el debate constructivo", que "no juegue con fuego" y que construya una alternativa de gobierno "desde el respeto y la racionalidad".

Por ello, ha insistido a Casado en que, ante la moción de censura, "no basta con ponerse de perfil y abstenerse". "De usted depende que el autoritarismo, la furia y la intolerancia prevalezcan o no en la derecha española. Le pido que no se deje arrastrar por la tentación, que no regale un éxito a la ultraderecha que se volverá contra todos y con más fuerza contra usted y contra el partido que lidera", ha subrayado.

Sánchez ha admitido ante el líder de la oposición que mantienen "enormes diferencias" en muchos asuntos, pero también se ha mostrado convencido de que en otros pueden alcanzar acuerdos, siempre que haya "respeto y reconocimiento del adversario" y que el PP dé la espalda "al estruendo que provoca la furia y el odio de la ultraderecha".

Tras afirmar que ve a Casado "como a un adversario político, no como a un enemigo", le ha pedido que, si comparte este enfoque, se oponga a la moción de censura. "Si lo hace así, yo creo que podremos encontrarnos" y "contribuir al necesario entendimiento que nos está pidiendo la sociedad al conjunto de los representantes públicos", ha declarado.

RENOVACIÓN DE LAS INSTITUCIONES

El líder del PSOE ha indicado que España necesita una derecha que puede ser "tan conservadora como quiera", pero debe estar "comprometida con la convivencia, con la Constitución y con el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas".

Al hilo de esto, ha reclamado al PP que "regrese al sentido de Estado" y acceda a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de otros órganos constitucionales, pendiente desde hace tiempo.

"Tiene las instituciones bloqueadas porque cree que están los suyos y está dispuesto a no renovarlas hasta que no vuelvan los suyos", demostrando "un absoluto desprecio al espíritu constitucional", ha denunciado.

Además, ha acusado al PP de, junto a Vox, intentar "extender una leyenda negra sobre España en Europa, diciendo poco menos que acecha una dictadura". "Ustedes han difamado, perjudican al país, y ese nunca es el camino", ha agregado.