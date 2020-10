Fórmula 1.-.-Lance Stroll estaba infectado de Covid-19 en el Gran Premio de Eifel

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El piloto canadiense Lance Stroll (Racing Point) ha revelado que dio positivo por Covid-19 después del Gran Premio de Eifel, donde renunció a competir al sentirse indispuesto, y que ya ha superado la infección tras dar negativo en el último test al que se sometió esta misma semana, por lo que espera disputar el Gran Premio de Portugal el próximo fin de semana.

"Di positivo por COVID-19 después del Gran Premio de Eifel. Me siento al cien por cien y ha he dado negativo en un nuevo test. Llegué a Nurburgring después de dar negativo en los habituales test previos a las carreras. El sábado por la mañana empecé a sentirme mal y con dolor de estómago", explicó Stroll en sus redes sociales.

En vista de la situación y "siguiendo el protocolo de la FIA", el piloto decido aislarse en el 'motorhome' de su equipo dentro del circuito alemán, según su propia narración.

"No me encontraba bien para correr, así que el domingo por la mañana volé de vuelta a casa. Como me seguía sintiendo mal, me sometí a un test el domingo por la tarde. Al día siguiente salió el resultado positivo, así que me aisle en casa durante diez días. Por suerte, mis síntomas fueron bastante suaves. Me volví a someter a un test el pasado lunes y di negativo. Me siento en gran forma y estoy deseando volver a competir en Portugal", transmitió.