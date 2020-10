Fútbol/Champions.- Modric: "Es bueno que el próximo partido sea el Clásico"

"Nos faltó un poco de confianza en el primer tiempo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Real Madrid Luka Modric reconoció que están necesitados de "mejorar" su juego, después de una nueva derrota (2-3) este miércoles ante el Shakhtar Donetsk en el estreno de la Liga de Campeones, con un mal primer tiempo y una reacción que "no fue suficiente".

"El primer tiempo no estuvimos a la altura de la competición, el segundo intentamos mejora y hemos mejorado pero no fue suficiente para empatar o ganar el partido. Tenemos que ahora mejorar, esto es obvio, nos faltó un poco de confianza hoy en el primer tiempo. No hay tiempo para lamentarse", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

"Es bueno que el próximo partido sea el Clásico. Tenemos que estar juntos y confiar en nuestra calidad, que no se nos ha olvidado jugar al fútbol. El Clásico es un partido diferente y seguro que vamos a estar al nivel del partido", añadió.

El jugador croata quiso pensar ya en el siguiente reto en medio de una crisis de juego y de resultados, después de la derrota el sábado también en el Alfredo Di Stéfano ante el Cádiz. "Es cierto que no hemos entrado bien en el partido y luego mejoramos bastante pero hoy no era suficiente. Tenemos que mejorar, presionar más y mejor y lo hemos hecho. Intentar estar juntos. Es una derrota dura pero queda mucho", apuntó.