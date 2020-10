Gobiernos panistas hacían alianza con hoteles para permitir prostitución en el Centro

Los gobiernos pasados se beneficiaban del sexoservicio, pues hacían convenios con los hoteles privados del Centro Histórico, que incluso eran de dueños panistas, para que pudieran ejercer la prostitución dentro, señaló la secretaria para la Igualdad Sustantiva y de Género (SISG), Catalina Pérez Osorio.

Durate su comparecencia el regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, cuestionó a la funcionara sobre qué acciones se realizan para evitar la prostitución en las calles, por lo que ella respondió que no corresponde al Gobierno Municipal dado que se trata de un delito federal e incluso refirió que como un derecho constitucional, las calles son de libre tránsito.

“Lo he convocado a que me acompañe a la 4, 6, 10, 12 y 14 (Poniente) y que me diga quien sí y quien no ejerce la prostitución, el Código Reglamentario Municipal dice que se acusa a alguien de una falta administrativa cuando se le toma en flagrancia”, comentó.

Además, señaló que el aumento de mujeres que aparentemente ofrecen sexoservicio, se ha dado ya que ante el cambio de gobierno se acabaron con viejas prácticas que permitían hacer convenio con hoteles de accionarios del mismo partido del poder en turno.

“Entiendo que en administraciones pasadas había un convenio de sus administraciones con los hoteles privados, en donde se beneficiaban a hoteleros que pertenecen al PAN; yo creo que lo que usted quiere es, precisamente, que se recurra a las viejas prácticas”, señaló.

Incluso, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) era complice de dicho acuerdo para que la prostitución se ejercia adentro de los hoteles de manera cotidiana y no se interviniera. “Se nos acusa de que somos omisas, pero ese tema no corresponde al Ayuntamiento”, apuntó.