Israel.- El Parlamento anula una moción aprobada para investigar un caso en el que Netanyahu es sospechoso de corrupción

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Parlamento de Israel ha anulado este miércoles una moción aprobada inmediatamente antes para investigar un caso en el que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, es sospechoso de corrupción, lo que ha provocado denuncias airadas desde la bancada opositora.

El presidente del Parlamento, Yariv Levin, ha anulado la moción poco después de que fuera aprobada de forma inesperada con 25 votos a favor y 23 en contra, argumentando que el líder de la oposición parlamentaria, Miki Zohar, había pedido un voto a viva voz, en lugar del electrónico que se llevó a cabo.

Asimismo, ha señalado que algunos parlamentarios, incluido él mismo, no oyeron el anuncio del vicepresidente de la Knesset, Mansur Abbas, sobre el inicio de la votación. Tanto Levin como Abbas han defendido posteriormente su actuación, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

"Tras escuchar que hubo una petición para una votación a viva voz consideré cancelar la votación. El asunto está ante el asesor legal de la Knesset y probablemente llegará al (Tribunal) Supremo", ha manifestado Abbas, en declaraciones a la emisora israelí Kan.

Tras la anulación de la votación, algunos opositores han gritado "vergüenza", mientras que otros han abandonado el hemiciclo. La repetición de la votación se ha saldado con un rechazo a la creación del panel parlamentario de investigaciones, sin votos a favor por la ausencia de opositores.

La parlamentaria del izquierdista Meretz Tamar Zandberg, que presentó la propuesta, ha adelantado que acudirá al Supremo. "Hubo una votación en la Knesset. Fue celebrada y anunciada. Sólo cuando vieron los resultados empezaron los problemas. Un voto cancelado tras ver los resultados es algo grave", ha criticado.

El líder de Yesh Atid, Yair Lapid, que respaldó la moción, ha recalcado que "nunca se había cancelado una votación después de los votos". "He hablado con los miembros que sirven en esta cámara desde hace más tiempo y ninguno recuerda algo como esto", ha añadido.

"Si se pueden cancelar votos, se puede cerrar la Knesset. Ya no es necesaria", ha dicho, antes de recalcar que el Parlamento "es un teatro para que Netanyahu pueda ir por todo el mundo y afirmar que Israel sigue siendo una democracia".

En este sentido, ha subrayado que el primer ministro "está hasta el cuello" en el "escándalo" del conocido como caso 3000, el 'caso de los submarinos', relativo a un supuesto plan corrupto para la compra de submarinos a la alemana Thyssenkrupp. "Por eso están intentando hacerlo todo para evitar una investigación", ha remachado.

Avigdor Lieberman, del derechista Yisrael Beitenu, ha criticado a Netanyahu. "Cuando los resultados electorales no le vengan bien, ¿pedirá también una votación de viva voz?", se ha preguntado a través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

JUICIO CONTRA NETANYAHU

Netanyahu está siendo juzgado en estos momentos por otros tres casos de presunta corrupción, en lo que él ha descrito como "un intento de golpe de Estado". "Os garantizo a todos que con vuestra ayuda, con ayuda de Dios, seguiré luchando. No les permitiré que nos derriben", dijo durante la apertura del proceso en mayo.

El más grave de los casos que pesan contra Netanyahu es el caso 4000, en el que hará frente a cargos por sobornos, fraude y violación de la confianza por impulsar regulaciones que beneficiaron al accionista mayoritario del grupo Bezeq, Shaul Elovitch, a cambio de una cobertura favorable del portal Walla.

En el caso 1000, el primer ministro será imputado por fraude y violación de la confianza por recibir regalos ilícitos valorados en 700.000 shekels (cerca de 183.000 euros) a cambio de favores.

Por otra parte, en el caso 2000 ha sido imputado por fraude y violación de confianza por acordar con 'Yedioth Ahronoth' debilitar al diario de la competencia 'Israel Hayom' –favorable a Netanyahu– a cambio de una cobertura más favorable al primer ministro en el primer medio.