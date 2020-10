Morelos defiende pago “ilegal” de multas por verificación

El gobierno de Morelos defendió el pago “ilegal” de multas y recargos en el tema de la verificación vehicular.

El diputado local José Casas González señaló que el gobierno del estado no puede cobrar multas y recargos a automovilistas que no han presentado la verificación de años anteriores, ya que dichos cobros quedaron eliminados en el nuevo programa de verificación.

“Se les olvidó que fue el propio gobierno del estado el que dejó sin efecto el programa anterior vehicular que veía desde 2016 y dio paso con bombo y platillo a su nuevo programa vehicular el 24 de febrero. Fue el mismo Poder Ejecutivo el que señaló este transitorio: 'Se abroga el programa de verificación vehicular para el estado de Morelos publicado en 2016 y se derogan todas las disposiciones de igual o menor rango que se opongan'”, recordó.

Es decir, continuó, que el programa de verificación anterior quedó sin efecto, por lo tanto se entiende que las obligaciones inherentes a ese mismo programa quedan sin efecto, lo que incluye multas y recargos que se hubieran creado.

Foto: Gobierno Morelos

Por lo anterior, el legislador pidió que los cobros por multas y recargos de años anteriores que ya se han hecho en los verificentros a los morelenses, sean devueltos.

Ante esto, el secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, Constantino Maldonado señaló que este cobro se está haciendo en apego a derecho y después de un análisis jurídico exhaustivo.

“Hay un desconocimiento por parte del señor diputado, no son multas de años anteriores, es una sola, no son acumulativas, no es el impuesto predial, no hay moratorias, no hay intereses. Si un automovilista debe desde 2016, si su vehículo estuvo parado y ahora lo saca, es una sola multa, sí está sustentado y sí está en la Ley General de Hacienda del Estado y sí lo estamos cobrando bien”, sostuvo.

No se deben cobrar multas ni recargos, señala diputado local. / Cortesía: Gobierno de Morelos

En este sentido comentó que está analizando con la Secretaría de Hacienda de Morelos un esquema para que no haya multas en el tema de la verificación en lo que resta del año. “Que no paguen multa, eso es lo que estamos haciendo como gobierno del estado para apoyar a esto”.

