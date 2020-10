Perú.- Vizcarra considera "inoportuna" la nueva moción de censura y se remite a la "cordura" de los parlamentarios

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha considerado este miércoles que la nueva moción de censura promovida en su contra es "inoportuna", al tiempo que se ha remitido a la "cordura" de los parlamentarios para que no salga adelante.

"Por lo menos es inoportuno", ha zanjado Vizcarra, que se enfrentará a esta nueva moción poco más de un mes después de superar otra. Así, se ha preguntado "quién quiere patear el tablero de la democracia" y ha concluido que "quizá, quien ve que no tiene posibilidad en estas elecciones".

Además, ha advertido de que no aceptará que entre los argumentos de la moción figure que no se garantizarán elecciones "transparentes". "Eso no lo aceptamos", ha manifestado el mandatario, según ha informado la agencia de noticias oficial peruana, Andina.

En este sentido, ha defendido que las elecciones, previstas para el 11 de abril de 2021, serán "completamente transparentes" y ha sostenido que la mejor forma de fortalecer la democracia es fortalecer el sistema de elecciones.

"Estamos dando todas las garantías para que sean elecciones transparentes, libres y sea el ciudadano el que elija a las nuevas autoridades", ha reiterado.

Este nuevo intento de cesar al presidente ha sido apoyado con 27 firmas por los partidos Podemos Perú y el Frente Amplio, por un independiente y por dos integrantes de Acción Popular.

Vizcarra habría recibido por un lado un millón de soles (235.000 euros), según apunta un aspirante a colaborador, un antiguo alto cargo de la compañía Obrainsa, vinculada a Odebrecht, que aseguraba que el presidente peruano había solicitado esta cantidad a cambio de un proyecto de irrigación en 2013.

Poco después, otros tres aspirantes a colaboradores del equipo especial Lava Jato señalaron a Vizcarra por su supuesta implicación en otro caso en el que habría recibido 1,3 millones de soles (unos 310.000 euros) a cambio de una serie de contratos públicos para la construcción de un hospital.

Con 32 votos a favor, 78 en contra y 15 abstenciones, el pleno del Congreso rechazó, el pasado 18 de septiembre, la moción de vacancia contra el presidente Vizcarra por caso conocido como 'Caso Swing', en el que el mandatario habría estado implicado en una serie de contrataciones irregulares entre 2018 y 2020 del cantante Richard Cisneros, por valor de 155.000 soles (unos 36.000 euros).