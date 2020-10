Economía.- López Obrador responde a Iberdrola que su Administración no va a ceder en su política energética

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha asegurado que su Administración no va a ceder en el diseño de su política energética, enfocada a limitar el acceso a las compañías privadas y dar mayor protagonismo a los entes públicos, en respuesta al anuncio de Iberdrola de no invertir en el país azteca hasta que el Gobierno no aclare su política en esta materia.

"Yo entiendo que con la nueva política de rescate a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Pemex no estén conforme, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, tenemos que defender el interés del pueblo, de la nación, a nosotros no nos interesa los negocios privados, nos interesan los negocios públicos", ha aseverado el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

En el día de ayer, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, advirtió de que el grupo no prevé inversiones en el país después de que en los últimos tiempos el mandatario azteca haya lanzado ataques contra las energéticas españolas con presencia allí, especialmente dirigidos a Iberdrola.

En este contexto, López Obrador ha vuelto a apuntar contra la española y los contratos "muy jugosos" que esta obtuvo con las anteriores administraciones del país para la construcción de diferentes plantas de generación de energía.

Además, ha reincidido en el hecho de que la compañía nombrara como consejeros al expresidente Felipe Calderón y a la exsecretaria de Energía del país Georgina Kessel.

"Estamos en una revisión de todos estos ordenamientos legales porque se abusó mucho, el propósito, por dejarlo con claridad, era dejarle el mercado de los energéticos al sector privado, tanto nacional como extranjero", ha apuntado.

En esta línea, el presidente ha vuelto a hacer defensa del poder público y ha asegurado que si llegara a ser necesario, propondría una reforma constitucional para que prevalezca el dominio público en la gestión de recursos naturales del país.

Por su parte, Galán incidió en que las políticas energéticas "las elaboran los gobiernos", añadiendo que la compañía prevé completar su actual plan inversor y que no iniciará nada hasta clarificarse la situación del país.

"Si dicen que no inviertan empresas extranjeras, no lo haremos", aseguró Galán señalando que de todas maneras las inversiones en el país representan "muy poca cosa en el balance".