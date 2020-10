España.- Abascal censura al PP por "patear" a sus "socios" de Vox y Casado se erige en alternativa de la España moderada

El líder de Vox recuerda que sostiene al PP en tres autonomías y Casado aclara que no gobiernan juntos y solo apoyaron investidura

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Pablo Casado, se ha volcado este jueves en marcar distancias con el proyecto "estrambótico" presentado por Vox en la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez y ha presentado a su partido como la fuerza "tranquila" y "moderada" que ofrece soluciones a los problemas de los españoles. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confesado estar "sorprendido" por los "ataques" del PP, al que ha echado en cara que se dedique a "patear" de manera "inmisericorde" a su "socio" en varias autonomías.

Como ya hizo en la primera jornada del debate, Abascal ha sacado de nuevo a relucir el apoyo que ha prestado Vox al PP para poder gobernar en Andalucía, Murcia y la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ha precisado que él no es igual que el PP y por eso no pondrá en peligro esos gobiernos autonómicos.

"Me gustaría de verdad que alguna vez ustedes dijesen 'gracias' or haber facilitado los gobiernos de Andalucía, Murcia y Madrid a cambio de cero cargos –ha reconocido–. Si yo fuera como usted ha demostrado aquí, ustedes dejarían de gobernar mañana mismo. Pero pueden tener tranquilidad respecto a la responsabilidad histórica de Vox en estos momentos".

Casado le ha replicado entonces que PP y Vox no gobiernan juntos en esas regiones sino que el partido de Abascal dio apoyo a su partido en las investiduras, preguntándole si lo que querían entonces era apoyar a los candidatos socialistas en esas comunidades. "No estamos gobernando en esos gobiernos y, por tanto, no vamos a ser rehenes de lo que ustedes digan aquí", le ha espetado.

ABASCAL LE ACUSA DE CONTRIBUIR A LA "CARICATURA" DE VOX

Después de que Casado haya anunciado el voto en contra del PP a la moción de censura, Abascal ha reconocido estar "perplejo" por el tono del líder de los 'populares' y le ha echado en cara que con su duro discurso se haya unido a la "brutal caricatura" que se ha realizado de Vox estos días.

Así, ha confesado que no esperaba "para nada" el tipo de intervención que ha realizado Casado, aunque podía "comprender" el voto en contra y la "crítica política" a Vox. "Pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna", ha resaltado.

Aunque ha asegurado que él no le iba a pagar "con la misma moneda", ha dicho a Casado que si quería "pelea" debería haber aprovechado para meterse "con el matón", pero no con el partido que le apoya en varias regiones.

Abascal se ha mostrado especialmente molesto con las declaraciones de Casado acusando a Vox de fortalecer a Sánchez con esta moción y ha acusado al PP de "colocarse en una equidistancia imposible y falsaria". "Lo que usted ha hecho hoy es dar una patada a la esperanza y generar una desesperanza brutal en millones de españoles, que tenían alguna expectativa de que nosotros pudiéramos hablar, dialogar y llegar a acuerdos", ha resaltado.

Tras defender la oportunidad de la moción de censura contra el Gobierno, Abascal ha asegurado que tienen una responsabilidad con los españoles que, más allá de "diferencias legítimas", exigen una alternativa. "Pero lo que no se puede es hacer como Sánchez, ahora que está tan piadoso y papista, estar en misa y repicando. Y eso es lo que ha hecho en esta tribuna. Salir aquí para patear de una manera inmisericorde a sus propios socios", se ha quejado.

También ha recriminado a Casado que tilde a Vox de "eurófobos" y que en este asunto se dedique a "mentir" igual que Sánchez, recordando que Carles Puigdemont tiene "guarida" y "goza de libertad" porque Europa le ha concedido asilo.

Dicho esto, ha rehusado seguir debatiendo con el líder del PP alegando que no quería alimentar "la zozobra" en la alternativa que necesitan los españoles. "No contribuiré al espectáculo que ha dado en la tribuna", ha zanjado.

CASADO: "DOS AÑOS AGUANTANDO INSULTOS" DE VOX

En su turno de réplica, Casado le ha contestado que el PP lleva "dos años aguantando sus insultos" y ha afirmado que Vox ha cometido el "error" de llevar al Congreso una moción que hace que Sánchez "salga victorioso". A su entender, cuanta más crispación y apelación a "las trincheras, más sube el Gobierno".

"Para estar en el puente de mando de un transatlántico como España, lo que hay que hacer es saber conducir más que una moto acuática, sobre todo cuando ese transatlántico va directo a los icerbers y tiene al timón a alguien como Pedro Sánchez", ha espetado a Abascal, tras poner en valor la experiencia de gestión del PP.

Tras pedir a Vox que no sea el "bote salvavidas" de Sánchez, ha recriminado a Abascal el discurso que realizó con alusiones a Soros, China o críticas a la UE, calificando de "irresponsabilidad" ese discurso contra Europa. Por eso, ha afirmado que no puede pretender que el PP apoye el "desvarío estrambótico" que vertió Vox durante el debate de la moción.

También ha acusado a Vox de "patrimonializar" la monarquía constitucional cuando, según ha dicho, esta institución es de "todos". Y ha dicho que ahora lo que tienen que hacer es "ensanchar la base" para que más gente se sienta identificada con esa España diversa que ahora buscan "mancillar" con un "proyecto de ruptura".

Por todo ello, el presidente del PP ha marcado distancias tanto con Vox como con PSOE y Podemos asegurando que él defiende una España que vuelva al "proyecto común" y de "concordia", y no la España "cainíta" que se ha tratado de pintar en la Cámara.

"Lo siento, no somos como ustedes, somos la fuerza tranquila de los españoles, somos esa España sensata y moderada que una vez más volverá a representar a este gran país cuando los españoles tengan oportunidad de elegir otra vez a su gobierno y pasar página de un paréntesis de la historia demasiado negro y prolongado", ha aseverado, cosechando una fuerte ovación de la bancada 'popular', que se ha puesto en pie y coreaba "bravo, bravo".

ABASCAL ALUDE A LA ORQUESTA DEL TITANIC

Abascal ha ironizado con el "júbilo" de los diputados del PP asegurando que esos aplausos "sonaban a la orquesta del Titanic cuando se hunde". "No entiendo la equidistancia en la que usted se ha colocado y la destrucción que hoy ha tratado de perpetrar contra Vox", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que muchos españoles comprenden las diferencias entre PP y Vox pero no esta "pelea" de "ataques políticos y personales" hacia su partido. A su juicio, Casado "hoy ha regalado tristeza y desesperanza" a muchos españoles del centro-derecha.

El presidente de Vox ha finalizado su discurso asegurado que, pese al "gigantesco error" que, a su juicio, ha cometido Casado desde la tribuna, su partido lo tratará de "corregir" tendiendo la mano a los votantes del Partido Popular.