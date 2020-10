Fútbol.- Pellegrini: "La derrota en Múnich no va influir en el espíritu del Atlético"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha recordado que el Atlético de Madrid "lleva muchos años en la élite" y que "la derrota en Múnich no va influir en su espíritu", aunque ha avisado de que este sábado su equipo irá "a por el partido desde el comienzo" porque esa es su "filosofía" como técnico.

"El Atlético lleva muchos años en la élite del fútbol y juega todo el año tres partidos a la semana. Tuvieron una derrota en Múnich, pero saben que este partido es una final si quieren estar en la pelea por el título. Estoy seguro de que vamos a encontrar a un rival con la misma línea intensa y resultadista. La derrota en Múnich no va influir en el espíritu del Atlético de Madrid", valoró Pellegrini ante la prensa.

En este sentido, agregó que el club rojiblanco "sin lugar a dudas es un aspirante a ganar la Liga y a ganarlo todo porque lo ha demostrado en los últimos años". "Ha ganado la Liga y ha jugado finales de Champions. Es un equipo competitivo con un gran plantel y un entrenador que tiene muy claras sus ideas. Por supuesto que es un candidato al título", dijo.

Respecto al planteamiento del Betis este sábado, el chileno reconoció que "no es lo mismo enfrentarse a Atlético, Barcelona y Real Madrid que hacerlo a equipos de menor potencial". "Pero de ahí a creer que vamos a cambiar nuestra estrategia y refugiarnos todos en campo propio para empatar a cero… No creo que esa sea la manera de progresar ni mi filosofía como técnico. Iremos a por el partido desde el comienzo", prometió.

Para buscar un buen resultado, pidió a sus jugadores que tengan más calma cuando encajen un tanto. "Ya no es casualidad el hecho de que o no nos hacen goles o nos meten tres. Debemos tener la tranquilidad suficiente cuando se está abajo en el marcador para seguir manteniendo una línea de juego con orden e intensidad. El tiempo hace que los equipos se vayan acostumbrando a las mecánicas de juego. Tenemos que ser muy conscientes de que no podemos pasar de picos muy altos de rendimiento a conceder tres goles por partido", reclamó.

Además, Pellegrini apuntó que espera "muchísimo" de Nabil Fekir porque "ha demostrado una gran calidad y que es un jugador desequilibrante". "No pudo hacer bien la pretemporada por la Covid y después se fue otras dos semanas a su selección. Él es consciente de que debe mejorar y para eso tiene toda la confianza del cuerpo técnico. Esperamos que levante su rendimiento en los próximos partidos", confió.