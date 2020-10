Grecia.- Un exdiputado de Amanecer Dorado se fuga para evitar entrar en prisión

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El exdiputado griego Christos Pappas, miembro de Amanecer Dorado, está huido después de que un tribunal de Atenas dictaminase el jueves que tanto él como el resto de la cúpula del partido neonazi debían entrar en prisión para cumplir la sentencia por formar parte de una organización criminal.

El juez ordenó el ingreso en prisión de 39 personas condenadas en el macroproceso contra Amanecer Dorado, a pesar de que la Fiscalía había planteado aplazar la entrada hasta que hubiese sentencia firma, alegando entre otras cuestiones que los acusados no habían intentado huir.

El jueves por la noche, 37 de los 39 condenados ya estaban bajo custodia. Junto a Ioannis Lagos, un exdiputado que goza ahora de inmunidad por formar parte del Parlamento Europeo, tampoco se ha puesto a disposición de las autoridades Christos Pappas, que este viernes ya estaba catalogado como un prófugo.

Su abogado, Periklis Stavrianakis, ha reconocido que Pappas no está dispuesto a entregarse, alegando que ha recurrido la pena y, por tanto, considera que no tiene por qué entrar en prisión hasta que concluya el proceso de apelaciones –podría tardar años–. Stavrianakis ha asegurado que no sabe dónde está su cliente, según la cadena ERT.

La sentencia contra los principales representantes del partido, resultado de más de cinco años de proceso judicial, ha dado la puntilla definitiva al ocaso político de Amanecer Dorado, que tras irrumpir como la tercera fuerza del Parlamento quedó fuera de dicho órgano en las últimas elecciones legislativas.